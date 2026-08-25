Canadá se suma a alerta de EE. UU. por amenaza en Mexicali

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Canadá se sumó a la alerta de EE. UU. en Mexicali. Foto: AFP

La Embajada de Canadá en México emitió una recomendación de seguridad para sus ciudadanos en Mexicali, Baja California, luego de que la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en México difundiera una alerta relacionada con una posible amenaza en la ciudad.

A través de su aviso, la representación canadiense recordó que el 24 de agosto la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali.

El 24 de agosto, la Embajada de EE. UU. en #México emitió una alerta de seguridad para #Mexicali. Si te encuentras allí, evita los edificios gubernamentales y busca refugio en caso de que ocurra algún incidente.



Más detalles: https://t.co/WxRt1tbSQQ https://t.co/reT0zoYMl9 — Canadá en México (@EmbCanMexico) August 25, 2026

¿Qué recomendó Canadá a sus ciudadanos?

La Embajada de Canadá señaló que las personas que se encuentren en Mexicali deben evitar los edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de que ocurra algún incidente.

La recomendación canadiense se suma a la alerta difundida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, que informó sobre una amenaza potencial para el 25 de agosto.

¿Qué informó Estados Unidos sobre Mexicali?

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana indicó que, debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes hacia la ciudad fueron suspendidos durante el 25 de agosto.

Hasta la información proporcionada, no se detalló cuál es la naturaleza de la amenaza que motivó las recomendaciones de seguridad.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

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