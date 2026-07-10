Caen 11 en el Aeropuerto Internacional de Tijuana por transportar 165 kilos de cocaína en su equipaje

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Hay 11 detenidos en Tijuana. Foto: @GabSeguridadMX

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que fueron detenidas 11 personas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en el estado de Baja California, por transportar 165 kilos de cocaína. Estas detenciones forman parte de los trabajos para combatir al crimen organizado para evitar que las drogas lleguen a la población.

Derivado de trabajos de investigación y revisiones de seguridad, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, en coordinación con @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron a 11 personas y… pic.twitter.com/kESJ610s7l — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 10, 2026

Caen en Tijuana 11 personas que transportaban 165 kilos de cocaína

De acuerdo con el comunicado que publicó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en redes sociales, gracias a los trabajos de investigación y revisiones de seguridad se logró la detención de 11 personas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana por transportar droga.

Los detenidos venían de la ciudad de Guadalajara y escondieron los 165 kilos de cocaína en su equipaje. En total fueron aprehendidos cuatro hombres y siete mujeres, quienes fueron identificados como:

Armando “N”

Elizabeth “N”

Jordi “N”

Elizabeth “N”

Jessica “N”

Wendy “N”

Fernanda “N”

Beatriz “N”

María “N”.

Cornelio “N”

Sergio “N”

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Defensa (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

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