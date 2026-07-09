Alerta en Tijuana: traslado de producción de Toyota a Texas pone en riesgo empleos

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El anuncio sobre el traslado de la producción de la unidad Tacoma de Toyota a su planta en Texas, Estados Unidos (EE.UU.), generó reacciones en el personal de la automotriz en Tijuana, Baja California.

¿Qué dicen los trabajadores en Tijuna?

“Lo recibimos como un balde de agua, una noticia que a todos nos afecta y la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros”, dijo Alejandro Ríos, trabajador de Toyota.

Aunque el traspaso de operaciones tiene un plazo para realizarse de cuatro años, los trabajadores perciben riesgo para sus fuentes de ingresos.

“Pues que supuestamente va a cerrar la línea o no dijeron motivo o no sé yo el motivo. Pues es algo muy pesado, va a haber mucho recorte de personal y pues ya todos para fuera”, dijo Alberto, trabajador de Toyota.

La asociación de recursos humanos de la zona tiene otra versión. Los representantes señalan que la empresa aplicará una reorganización en las líneas de trabajo.

“No significa que la planta se va a ir, la planta continúa operando. – ¿No esperan que haya despidos? – No hay una confirmación de despidos en este momento, lo que sí hay una confirmación es que van a traer productos nuevos hacia Tijuana para reposicionar a las personas”, explicó Fernando Becerra, presidente de Arhitac.

Cambios son decisiones corporativas

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las decisiones corporativas obedecen a políticas internacionales y cambios en la economía de la frontera. Los costos de operación son el centro de las exigencias.

“Sentimos que ha habido algo de presión por parte de Estados Unidos para que se vayan emigrando una que otra empresa. Se han encarecido mucho los costos en nuestra ciudad, sobre todo en la zona fronteriza. Si nosotros vemos, en siete años se ha incrementado 390% lo que son los salarios mínimos”, indicóRoberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana.

A los incrementos de salarios suman el tema de impuestos locales como el detonante para la salida de inversiones.

“Un incremento del 42% del impuesto de la nómina es demasiado alto. Estamos hablando del 50% más alto de la media a nivel nacional. Entonces son factores que han estado mermando para que a veces el empresario tome decisiones, ya sea de cerrar o de irse a otro lado”, añadió Lyle Fritch.

La entidad tiene hasta el año 2030 para asimilar los efectos de la transición. Los organismos de la iniciativa privada delinean estrategias para atraer líneas de ensamble de otras regiones y lograr retener el empleo de manufactura en la zona.

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