Ambientalistas piden incluir crisis del Río Tijuana en siguiente revisión del T-MEC

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Ambientalistas piden revisar en T-MEC crisis en Río Tijuana. Foto: Getty

La crisis del Río Tijuana debe formar parte de la próxima revisión del T-MEC, pidieron organizaciones ambientalistas al advertir que la contaminación sigue afectando las costas del norte de Baja California y el sur de California, pese a las inversiones realizadas por ambos gobiernos. La solicitud fue presentada previo al inicio de la nueva etapa de negociaciones del tratado, programada para el 20 de julio en la Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa, representantes de organizaciones civiles señalaron que el Capítulo 24 del T-MEC, dedicado al medio ambiente, debe incorporar compromisos obligatorios y mecanismos de cumplimiento que permitan atender de manera definitiva las descargas de aguas residuales, residuos tóxicos y basura que llegan al Río Tijuana.

Ambientalistas exigen que la crisis del Río Tijuana entre al T-MEC

El director ejecutivo de Wildcoast-Costa Salvaje, Sergio Dedina, afirmó que el tratado comercial debe establecer compromisos ambientales claros, efectivos y legalmente vinculantes. Todo ello, en busca de resolver la contaminación que afecta a la región fronteriza.

Por su parte, Valeria Towns, directora de Conservación de Pronatura Noroeste, aseguró que las acciones implementadas hasta ahora solo atienden las consecuencias inmediatas del problema. Sin embargo, no priorizan las causas que originan las descargas contaminantes hacia el río.

Ambientalistas piden revisar en T-MEC crisis en Río Tijuana. Foto: Uno TV

Contaminación del Río Tijuana mantiene playas cerradas

Los ambientalistas advirtieron que la contaminación mantiene playas no aptas para actividades recreativas. Además, del lado de Estados Unidos, algunas permanecen cerradas al público desde hace cuatro años.

Asimismo, señalaron que ampliar la capacidad de las plantas de tratamiento no será suficiente si no se desarrolla infraestructura que responda al crecimiento de la población y reduzca las descargas desde su origen.

Rosario Norzagaray, gerente de Residuos Marinos de Costa Salvaje, explicó que el incremento de habitantes genera mayores volúmenes de aguas residuales y basura. De este modo, consideró necesario planear obras de infraestructura que acompañen el desarrollo urbano.

Por último, las organizaciones consideran que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer los compromisos ambientales entre México, Estados Unidos y Canadá. A su vez, aseguraron que la promesa de protección ambiental planteada desde el TLCAN en 1994 aún no se ha cumplido.

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