Millonarias inversiones no frenan la contaminación del Río Tijuana

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Ácido sulfhídrico y malos olores persisten en el río Tijuana Foto: Alberto Elenes

Letreros que advierten sobre la presencia de ácido sulfhídrico, escurrimientos con espuma y un fétido olor inundan el ambiente, a las orillas del Río Tijuana del lado estadounidense.

A pesar de que México y Estados Unidos mantienen proyectos e inversiones para contener la contaminación transfronteriza, residentes aseguran que el problema sigue creciendo.

Contaminación del Río Tijuana sigue sin mostrar mejoras

“Bueno, no, no ha habido ningún cambio. Aquí ya no es de ver el problema, decir de quién es la culpa, sino de encontrar una solución entre las dos naciones. Se pone peor, hace 2 años se están tirando más basura, más contaminación. Ahorita esto la verdad lo estoy aguantando, ¿eh? Pero es nadie puede respirarlo. Esto que estás viendo aquí, no existía. Esto se está haciendo más grande”. refirió Edwin Arriaga, entrena caballos en la zona.

Quienes frecuentan esta zona desde hace años afirman que el deterioro es cada vez más evidente y aseguran que hoy observan condiciones que antes no existían.

Obras de saneamiento avanzan, pero aún no reflejan resultados

Especialistas que participan en el seguimiento del problema reconocen que existen obras en marcha y acuerdos binacionales para ampliar la infraestructura de saneamiento.

Sin embargo, sostienen que esos avances todavía no se reflejan en una mejora de la calidad del agua.

Mario López, CEO The Border Group dijo: “Mira, ese es un problema histórico, tiene más de 30 años. Hay una minuta que es la minuta 228 acordada entre CILA y IBWC donde estipula toda una serie de medidas que se están avanzando, pero la mejora en la calidad de agua no se va a ver hasta que estén terminadas casi todas las medidas”.

Para quienes viven cerca del río, la contaminación también ha afectado la imagen de esta parte del condado de San Diego.

“Este río me afecta porque, antes que nada, está contaminado. Le da una mala reputación a esta zona. Pero recientemente el mal olor ha estado en las noticias… y me alegra. Porque este lugar necesita ayuda” dijo: Ed Whited, residente

Río Tijuana mantiene riesgos ambientales y para la salud

Organizaciones ambientalistas advierten que, además de las descargas de aguas residuales, en la zona se generan gases derivados de la descomposición de materia orgánica.

Fey Crevoshay indicó: “Estamos en una de las vertientes de el Río Tijuana, es muy notable el olor. Ácido sulfhídrico que vuela con la espuma. Metano, acá hay metano, y hay todo tipo de spray volátil que todo resulta de la descomposición de la materia orgánica”.

Mientras continúan las obras contempladas en los acuerdos entre México y Estados Unidos, el paisaje en el sur del condado de San Diego sigue mostrando agua con espuma, escurrimientos contaminados y letreros que advierten riesgos para la salud.

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