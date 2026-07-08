Hacha vs. martillo: captan insólita pelea entre automovilistas en garita de Tijuana

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La pelea ocurrió en la garita de Otay, en Tijuana. Foto:Getty Images/Ilustrativa

Una discusión entre dos automovilistas en la garita de Otay, en Tijuana, Baja California, escaló hasta una persecución en la que uno de los involucrados empuñó un hacha y el otro un martillo. El hecho fue captado en video y se difundió en redes sociales.

Un pleito vial registrado en la garita de Otay, en Tijuana, terminó en una confrontación inusual cuando dos conductores descendieron de sus vehículos armados con un hacha y un martillo, respectivamente. El incidente habría ocurrido en la fila para cruzar hacia Estados Unidos (EE.UU.) y quedó grabado por personas que presenciaron la escena. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas ni detenidas.

🚨🚨🚨Mientras tanto en La Tía Juana



Así se divierten, en lo que esperan en la Garita de Otay pic.twitter.com/UqHnUMmeRf — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 7, 2026

¿Cómo comenzó el pleito vial en la garita de Otay?

El conflicto habría iniciado luego de que uno de los automovilistas presuntamente se incorporó a la fila de vehículos para cruzar la garita, situación que provocó el enojo del otro conductor.

La discusión fue subiendo de tono hasta que ambos descendieron de sus unidades para confrontarse en plena vialidad, mientras otros conductores observaban y documentaban lo ocurrido.

Video muestra persecución con un hacha y un martillo

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a uno de los hombres portando un martillo, mientras su oponente responde con un hacha.

En el video también se observa cómo ambos se persiguen entre los vehículos e incluso golpean las carrocerías de las unidades involucradas durante varios segundos, en una escena que llamó la atención de quienes esperaban avanzar hacia el cruce fronterizo.

La grabación evidencia que los dos hombres intercambian amenazas y continúan siguiéndose entre los automóviles, mientras otros conductores permanecen detenidos para evitar quedar en medio del enfrentamiento.

No hubo personas lesionadas ni detenidas

Pese a la intensidad del altercado, los reportes indican que el incidente concluyó sin personas lesionadas ni detenidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se abrió alguna investigación por los hechos o si alguno de los involucrados presentó una denuncia tras la confrontación.

El video continúa acumulando reproducciones en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al enfrentamiento y a la forma en que una discusión por un lugar en la fila derivó en una persecución con objetos contundentes.

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