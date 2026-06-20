Claudia Sheinbaum inicia entrega de 36 mil apoyos para vivienda en San Quintín

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Sheinbaum entrega 36 mil apoyos para vivienda en San Quintín. Foto: Uno TV

Miles de trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California, comenzarán a recibir apoyos económicos para mejorar sus viviendas como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, impulsado por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de la entrega de 36 mil tarjetas del Bienestar para mejoramiento de vivienda, cada una con un apoyo de 40 mil pesos, además de anunciar avances en proyectos de salud, agua potable, electrificación y educación para la región.

En Baja California, la presidenta @Claudiashein entrega a jornaleros cuatro mil tarjetas del Banco de Bienestar con 40 mil pesos cada una para mejoramiento de viviendas; en total serán 36 mil apoyos.



A través del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, el… pic.twitter.com/WvDzJC9lXm — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 20, 2026

Entregan primeras 4 mil tarjetas para mejoramiento de vivienda

Durante su visita a San Quintín, la mandataria federal informó que en esta primera etapa se entregaron 4 mil tarjetas del Bienestar, con el objetivo de que las familias puedan realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras en sus hogares.

Sheinbaum explicó que la meta es alcanzar a las 36 mil familias que cuentan con vivienda propia en el municipio, como parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas.

“El gobierno está para dar bienestar, para eso está el Gobierno de México, para eso deben estar los gobiernos. Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México”, afirmó.

Plan de Justicia incluye hospital, agua potable y electrificación

La presidenta destacó que el programa no se limita a los apoyos para vivienda, sino que forma parte de un Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que contempla diversas obras de infraestructura.

Entre ellas se encuentra la construcción del nuevo Hospital General de San Quintín, que tendrá capacidad para 80 camas hospitalarias y brindará atención gratuita sin importar la derechohabiencia de los pacientes.

Además, anunció la construcción de plantas desaladoras para garantizar el abastecimiento de agua potable antes de concluir el sexenio, así como nuevas obras de electrificación para ampliar la cobertura del servicio en la región.

Sheinbaum entrega 36 mil apoyos para vivienda en San Quintín. Foto: Uno TV

También construirán centros de cuidado infantil

En materia educativa, la mandataria informó que se entregaron recursos a través del programa La Escuela es Nuestra y anunció la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Asimismo, señaló que niñas y niños de entre 0 y 4 años contarán con apoyos mediante una tarjeta del Bienestar.

Próxima semana entregarán más apoyos en Ensenada

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la próxima semana se entregarán otras 4 mil tarjetas para mejoramiento de vivienda a trabajadores agrícolas del municipio de Ensenada.

Además, destacó que continúan proyectos relacionados con vivienda nueva y esquemas de renta.

Reportan avances en hospital y programas sociales

Por su parte, el director general del IMSS y coordinador del Plan de Justicia para San Quintín, Zoé Robledo, informó que el nuevo hospital será inaugurado a finales de este año y contará con tomógrafo, mastógrafo y atención en 14 especialidades médicas.

También detalló que los Centros de Educación y Cuidado Infantil presentan un avance del 18%, mientras que la construcción de la planta desaladora iniciará en agosto.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que actualmente 36 mil 236 personas en San Quintín reciben algún Programa para el Bienestar, con una inversión superior a 729 millones de pesos.

Gobernadora destaca atención a una deuda histórica

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agradeció el respaldo del Gobierno federal y aseguró que el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas busca atender una deuda histórica con las familias de San Quintín.

Con la entrega de los apoyos para vivienda y los proyectos de infraestructura anunciados, el Gobierno federal busca mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores agrícolas y sus familias en una de las regiones con mayor actividad productiva del estado.

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