Hallan cadáver dentro de una camioneta frente al Estadio donde entrena la Selección de Irán

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Camioneta donde encontraron el cuerpo en Tijuana. Foto: Uno TV

Un cadáver en estado de descomposición fue localizado dentro de una camioneta estacionada frente al Estadio Caliente de Tijuana, utilizado por la Selección de Irán como centro de entrenamiento durante el Mundial 2026.

De acuerdo con la agencia AFP, el hallazgo ocurrió este viernes en el estacionamiento de un supermercado ubicado frente al estadio y cerca del hotel donde se hospeda la escuadra iraní. La unidad permanecía en el lugar desde hace días.

Fiscalía confirma que el cuerpo presentaba huellas de violencia

El carro se encontraba estacionado desde el pasado martes sin que alguien acudiera a reclamarlo, por lo que personal del estacionamiento alertó a las autoridades. Al abandono de la unidad también se sumó un fuerte olor saliendo del vehículo.

“Es que como ya tenía días el carro pues, dieron parte… Sí se asomaron y vieron algo ahí, por eso dieron parte a la policía. Pues desde el martes estaba aquí. Hay una bolsa negra, y como ya apesta… luego la muchacha vio que había sangre en el piso”. Rafael, guardia de seguridad

Foto: Uno TV

Tras el arribo de personas de seguridad, y luego de abrir la cajuela de la camioneta Toyota gris, los agentes encontraron a una persona envuelta en una bolsa negra y con aparentes huellas de violencia.

La Fiscalía de Tijuana informó a la AFP que se “constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia”.

Elementos forenses acudieron al sitio para procesar la escena y retirar el cuerpo, mientras se iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y esclarecer los hechos.

Selección de Irán entrenaba a unos metros del hallazgo

La Selección iraní utiliza diariamente el Estadio Caliente para preparar su participación en el Mundial.

El equipo se instaló en México debido al conflicto que mantienen Estados Unidos e Irán, situación que modificó los planes originales de concentración del equipo.

Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta a la Selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto.

Este viernes, la Selección abandonó las instalaciones poco después de que las autoridades concluyeran el retiro del cuerpo.

Irán debuta el lunes en la Copa del Mundo jugando contra Bélgica en Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda.

Tijuana enfrenta altos niveles de violencia

Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de mil 200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

Hasta el momento, el equipo de Irán no ha informado si reforzará sus medidas de seguridad tras este incidente.

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