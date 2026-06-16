Iraníes en Tijuana confían en que acuerdo de paz con Estados Unidos ayude a resolver problema de visas

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Foto: Cuartoscuro

Representantes del gobierno y del futbol iraní afirmaron en Tijuana, Baja California, que el reciente acuerdo de paz alcanzado entre Irán y Estados Unidos abre una nueva etapa en la relación entre ambos países, y expresaron confianza en que contribuya a resolver diversos obstáculos que han enfrentado durante el Mundial 2026.

Asimismo, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, señaló que el acuerdo ya fue alcanzado y que únicamente resta su formalización.

“Ayer ya quedaron en un convenio, en un acuerdo para hacer paz. Y el viernes se va a firmar de manera formal para que ya quede firme”

Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán en México

El diplomático sostuvo que toda guerra termina en una mesa de negociación y aseguró que el entendimiento alcanzado puede traer estabilidad para la región.

“Todas las guerras se terminan detrás de las mesas de negociaciones. En una guerra nadie gana. Estamos contentos porque ahora, de una manera igualitaria, estamos negociando para poder llegar a acuerdos”

Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán en México

Entre los beneficios que esperan obtener se encuentran garantías de seguridad, una disminución de tensiones militares y mejores condiciones para el desarrollo económico de su país.

“Esperamos que ya no nos pongan más sanciones, que se quiten las sanciones de una vez y poder tener una economía más estable y desarrollarnos también en este ámbito”

Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán en México

En el contexto del Mundial 2026, revelaron que de las 15 personas a las que se les había negado la visa para ingresar a Estados Unidos, de último momento le aprobaron a cuatro de ellos el documento migratorio.

“Obviamente yo tengo un sentido muy negativo, me siento mal, triste de no poder acompañar a la selección, pero yo creo que nuestros jugadores y la selección saben muy bien que nuestro corazón está con ellos y acá vamos a ser sus aficionados”

Mehdi Mohammad Nabi / secretario de la Federación de Futbol de Irán

Finalmente, el embajador iraní afirmó que la hospitalidad mostrada por los tijuanenses ha tenido una amplia repercusión en su país y consideró que este acercamiento puede fortalecer la relación entre México e Irán más allá del Mundial.

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