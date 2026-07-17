Ernesto Ruffo Appel llega a la FGR en Tijuana; prevén traslado a CDMX

GENERANDO AUDIO...

Cae Ernesto N: FGR lo acusa de contrabando de combustible. Foto: Uno TV

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y por el delito de delincuencia organizada.

La captura ocurrió este jueves en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la FGR y ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

#ULTIMAHORA Arriba a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Llegó a bordo de un auto sedán gris sin placas y con vidrios polarizados, escoltado por tres pickups de la Marina. Ingreso para ser… pic.twitter.com/to1PCYni3q — Uno TV (@UnoNoticias) July 16, 2026

Ernesto Ruffo Appel llega a la FGR en Tijuana

Tras su detención, Ernesto Ruffo Appel arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana para ser revisado por un médico legista.

El exgobernador llegó a bordo de un automóvil sedán gris, sin placas y con vidrios polarizados. El vehículo era escoltado por tres camionetas de la Marina.

Minutos después, Lamberto Astorga, identificado como uno de sus empleados, llegó al lugar con los medicamentos del exmandatario.

Se espera que, después de la revisión médica, Ruffo Appel sea trasladado a la Ciudad de México, donde continuará el procedimiento ante las autoridades federales.

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo Appel?

De acuerdo con la Fiscalía, la orden de aprehensión fue obtenida como resultado de una investigación de alta complejidad sobre una presunta red de contrabando de combustible.

La dependencia federal le imputó los delitos de delincuencia organizada y contrabando, al considerar que habría participado en operaciones relacionadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual sería socio mayoritario.

Según la carpeta de investigación, las presuntas operaciones irregulares estarían vinculadas con dicha empresa, fundada por el exgobernador.

Ruffo Appel había señalado anteriormente que ya no mantenía relación con la compañía y se había deslindado de cualquier actividad atribuida a ésta.