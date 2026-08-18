Desatan alerta 4 cuerpos abandonados en vehículos en zona exclusiva de Tijuana

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Foto: Especial

Una jornada de extrema violencia sacudió este lunes a la ciudad de Tijuana, Baja California, tras el hallazgo de cuatro personas sin vida dentro de vehículos abandonados en un mismo sector urbano, en un lapso de apenas ocho horas.

La secuencia criminal inició por la mañana en la colonia Hipódromo. El primer hecho se registró en el estacionamiento del complejo del Casino Caliente, donde personal de seguridad detectó manchas de sangre en la cajuela de un sedán gris con reporte de robo; al intervenir las autoridades, confirmaron la presencia de un hombre con impactos de bala en el cráneo y envuelto en cobertores.

Casi dos horas más tarde, a escasas cuadras sobre la avenida Hipódromo, corporaciones policiales aseguraron un segundo automóvil con las puertas abiertas y otro cuerpo encobijado en la parte posterior.

Durante la tarde, la alerta se extendió hacia el sector de Las Américas. Alrededor de las dos de la tarde, sobre la privada Pizarro, elementos de seguridad localizaron un vehículo compacto color guinda con la cajuela abierta, donde se encontraba la tercera víctima de la jornada, un hombre con evidentes signos de tortura.

Apenas dos horas después, sobre el mismo bulevar Las Américas y frente a un autolavado, agentes detectaron un cuarto automóvil, un sedán blanco, confirmando el hallazgo de otro cadáver en el portaequipaje.

La seguidilla de crímenes generó una intensa movilización de fuerzas municipales, estatales y del Ejército Mexicano, paralizando el tránsito en una zona de alta concurrencia. A la par, la ciudad registró ataques armados en la Zona Centro y en el sector oriente, elevando las cifras de una plaza que acumula más de 30 homicidios en lo que va del mes de agosto.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha determinado si los cuatro cuerpos guardan una relación directa ni se reportan personas detenidas por estos homicidios en la zona dorada de Tijuana.

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