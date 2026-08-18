EE. UU. deportará a Octavio Cortés, acusado de intento de feminicidio contra recepcionista en Santa Fe

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Octavio “N” será deportado por intento de feminicidio. Foto: FGR/Alberto Elenes

Octavio Jorge Cortés Jiménez, requerido por autoridades mexicanas por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa contra una recepcionista en Santa Fe, será repatriado a México tras una audiencia migratoria en San Diego, California.

¿Por qué deportarán a Octavio Cortés a México?

Durante la audiencia migratoria celebrada este lunes en una corte federal de San Diego, California, autoridades de Estados Unidos resolvieron trasladar a Octavio Cortés hacia la frontera para entregarlo a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Es una pendeja, dame el puto teléfono”, dice Octavio Jorge Cortés Jiménez a recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe, para después agredirla de manera brutal y frente a un guardia de seguridad.

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Personal del Consulado General de México en San Diego dio seguimiento a las distintas etapas del proceso, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

Una vez que sea entregado a las autoridades mexicanas, Cortés Jiménez será presentado ante un juez de control, quien determinará las actuaciones correspondientes dentro del proceso penal.

¿Cuándo detuvieron a Octavio Cortés en Estados Unidos?

El aseguramiento de Octavio Cortés ocurrió el 12 de agosto de 2026, cuando elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron en aguas de San Diego, California, una embarcación en la que viajaba junto con otros nueve migrantes.

De acuerdo con las indagatorias, el hombre habría pagado a traficantes de personas para ingresar de manera irregular a Estados Unidos y, presuntamente, evadir la acción de la justicia mexicana.

🚨🚨🚨 ÚLTIMA HORA: DETIENEN, EN ESTADOS UNIDOS, AL PRESUNTO AGRESOR DE RECEPCIONISTA DE HOTEL EN SANTA FE



Autoridades detuvieron en San Diego, California, a Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra una recepcionista de un hotel en Santa Fe, CDMX.



La… pic.twitter.com/Vu9UQ7R1MV — Uno TV (@UnoNoticias) August 13, 2026

Durante la inspección en altamar, los oficiales detectaron una conducta evasiva y verificaron su identidad. Posteriormente, confirmaron que existía una orden de captura vigente en México.

Tras su aseguramiento, Cortés Jiménez quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención de Otay Mesa, California.

Datos sobre su aseguramiento

Fecha: 12 de agosto de 2026

12 de agosto de 2026 Lugar: aguas de San Diego, California

aguas de San Diego, California Aseguramiento: Guardia Costera de Estados Unidos

Guardia Costera de Estados Unidos Traslado: Centro de Detención de Otay Mesa

Centro de Detención de Otay Mesa Situación: requerido por autoridades mexicanas

¿De qué se acusa a Octavio Cortés?

La acusación contra Cortés Jiménez se relaciona con una agresión ocurrida el 29 de junio de 2026 al interior del complejo Park Life Paradox, ubicado en la zona de Santa Fe, Ciudad de México. De acuerdo con las indagatorias, el hombre habría agredido física y verbalmente a una recepcionista del establecimiento. Las cámaras de seguridad documentaron parte de los hechos.

Según la información del caso, Cortés Jiménez habría despojado a la mujer de su teléfono celular, la habría arrojado al suelo y posteriormente la habría golpeado en repetidas ocasiones.

La agresión le habría provocado lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas cuello, rostro, cervicales y columna vertebral; por estos hechos, las autoridades mexicanas lo requieren por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.

¿Qué pasó después de la agresión en Santa Fe?

Tras la agresión, el presunto responsable permaneció hospedado en el establecimiento durante más de dos semanas, según las investigaciones. Posteriormente, habría abandonado el lugar y se habría dado a la fuga cuando las autoridades comenzaron con las diligencias ministeriales relacionadas con el caso.

La investigación permitió establecer una orden de captura en su contra, misma que fue identificada por autoridades estadounidenses después de su intercepción en aguas de San Diego.

Con su repatriación a México, Octavio Cortés Jiménez quedará a disposición de las autoridades correspondientes para que se cumplimente el mandamiento judicial y sea presentado ante un juez de control.

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