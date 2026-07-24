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FGR reasegura casa de hija del “Mencho” en Tijuana. Foto: Alberto Elenes

La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a asegurar una residencia ubicada en Playas de Tijuana, Baja California, vinculada a Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, luego de que previamente obtuviera un amparo que dejó sin efectos el aseguramiento original del inmueble.

La vivienda, localizada en la calle Del Volcán, en la Sección Jardines de Playas de Tijuana, fue asegurada por primera vez el 13 de julio de 2017 como parte de una investigación de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por su presunta relación con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Jessica Oseguera obtuvo un amparo, pero la FGR inició un nuevo procedimiento

Tras varios años de litigio, el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Baja California concedió a Jessica Johanna Oseguera González un amparo dentro del expediente 1556/2018, resolución emitida el 24 de febrero de 2023 y posteriormente confirmada por un Tribunal Colegiado.

En cumplimiento de esa sentencia, la FGR dejó sin efectos el aseguramiento original del inmueble; sin embargo, la propia Fiscalía inició un nuevo procedimiento ministerial y ordenó nuevamente el aseguramiento de la propiedad al considerar que existen elementos para presumir que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la autoridad, la medida busca mantener la vivienda bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

El caso seguirá en manos del Poder Judicial

Con esta nueva determinación, el litigio sobre la propiedad permanece vigente y será nuevamente el Poder Judicial de la Federación el encargado de resolver si el aseguramiento debe mantenerse o revocarse.

¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González?

Jessica Johanna Oseguera González, conocida como la “Negra”, es hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue procesada en Estados Unidos por realizar transacciones con empresas vinculadas al CJNG y recuperó su libertad en 2022, tras cumplir la condena que le fue impuesta.

El “Mencho” murió en un operativo en 2026

Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, falleció en febrero de 2026 tras resultar herido durante un operativo de fuerzas federales realizado en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de labores de inteligencia compartidas por autoridades de Estados Unidos. Su muerte fue considerada uno de los golpes más relevantes contra el CJNG en los últimos años.

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