Fuga de agua en Tijuana afecta a 20 colonias; la recuperación del servicio se estima dentro de 4 días

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Fuga de agua deja sin servicio a 20 colonias de Tijuana. Foto: Getty/Cuartoscuro

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que su personal atiende una fuga de agua potable en la zona de La Pechuga, donde actualmente se realizan trabajos de reposición de tubería debido al término de su vida útil.

Mientras continúan las maniobras de reparación, diversas colonias de la ciudad presentan falta de agua o intermitencias en el servicio, por lo que el organismo pidió comprensión a la población mientras concluyen los trabajos.

Captura de pantalla. Foto: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

¿Qué colonias se quedaron sin agua en Tijuana?

La CESPT indicó que las afectaciones alcanzan a 20 colonias:

Valle Vista I y II

Arenales A y B

Murua Hidalgo

Infonavit Murua

Chapultepec Alamar

Fraccionamiento Fernández

Villaflores

Buenaventura

San Carlos

Buena Vista (50%)

(50%) Sepanal

Chamizal

Guadalupe Victoria

Fraccionamiento Las Fuentes

La Pechuga

Plaza Alameda

Plaza Otay

Los Álamos

Los Pirules

Melchor Ocampo

La dependencia señaló que las cuadrillas trabajan para concluir la reparación y restablecer el servicio lo antes posible.

CESPT mantiene suministro gratuito mediante pipas

Como medida para atender a la población afectada, la CESPT informó que sus brigadas continúan con el suministro gratuito de agua potable mediante pipas en las colonias que permanecen sin servicio.

El organismo pidió a la ciudadanía consultar los puntos de atención habilitados mientras concluye la recuperación del sistema.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

La CESPT informó que el restablecimiento será gradual conforme avance la recuperación del sistema de agua potable.

El calendario previsto es el siguiente:

Domingo y lunes: recuperación de entre 50 y 60% .

recuperación de entre . Martes: alrededor del 75% .

alrededor del . Miércoles: cerca del 90% .

cerca del . Jueves: recuperación del 100% del servicio.

Mientras tanto, las brigadas continuarán abasteciendo de agua mediante pipas gratuitas a las colonias que aún registren afectaciones. De acuerdo con el calendario de recuperación de la CESPT, el servicio de agua potable se restablecerá de forma gradual durante los próximos días.

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