Fuga de agua en Tijuana afecta a 20 colonias; la recuperación del servicio se estima dentro de 4 días
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que su personal atiende una fuga de agua potable en la zona de La Pechuga, donde actualmente se realizan trabajos de reposición de tubería debido al término de su vida útil.
Mientras continúan las maniobras de reparación, diversas colonias de la ciudad presentan falta de agua o intermitencias en el servicio, por lo que el organismo pidió comprensión a la población mientras concluyen los trabajos.
¿Qué colonias se quedaron sin agua en Tijuana?
La CESPT indicó que las afectaciones alcanzan a 20 colonias:
- Valle Vista I y II
- Arenales A y B
- Murua Hidalgo
- Infonavit Murua
- Chapultepec Alamar
- Fraccionamiento Fernández
- Villaflores
- Buenaventura
- San Carlos
- Buena Vista (50%)
- Sepanal
- Chamizal
- Guadalupe Victoria
- Fraccionamiento Las Fuentes
- La Pechuga
- Plaza Alameda
- Plaza Otay
- Los Álamos
- Los Pirules
- Melchor Ocampo
La dependencia señaló que las cuadrillas trabajan para concluir la reparación y restablecer el servicio lo antes posible.
CESPT mantiene suministro gratuito mediante pipas
Como medida para atender a la población afectada, la CESPT informó que sus brigadas continúan con el suministro gratuito de agua potable mediante pipas en las colonias que permanecen sin servicio.
El organismo pidió a la ciudadanía consultar los puntos de atención habilitados mientras concluye la recuperación del sistema.
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?
La CESPT informó que el restablecimiento será gradual conforme avance la recuperación del sistema de agua potable.
El calendario previsto es el siguiente:
- Domingo y lunes: recuperación de entre 50 y 60%.
- Martes: alrededor del 75%.
- Miércoles: cerca del 90%.
- Jueves: recuperación del 100% del servicio.
Mientras tanto, las brigadas continuarán abasteciendo de agua mediante pipas gratuitas a las colonias que aún registren afectaciones. De acuerdo con el calendario de recuperación de la CESPT, el servicio de agua potable se restablecerá de forma gradual durante los próximos días.
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