Video exhibe a Jaime Bonilla arremetiendo contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Un video difundido por el periodista Luis Chaparro, a través del medio Pie de Nota, muestra al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, lanzando insultos y amenazas verbales contra la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En la grabación, cuya fecha no fue precisada, Bonilla se refiere a la gobernadora con expresiones ofensivas y asegura que continuará confrontándola políticamente.

“Le voy a romper su madre a Marina, todo el tiempo que tenga yo de vida, la voy a estar chingando”, se escucha decir al exmandatario en el video difundido por el periodista.

“Le voy a romper su madre a Marina, todo el tiempo que tenga yo de vida”, dice el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla en un nuevo video obtenido por @Piedenota

¿El asunto? Un multimillonario contrato.

Mañana le cuento en Pie de Nota a las 10:00 hora del centro. pic.twitter.com/NH1VwAINQZ — Luis Chaparro (@LuisKuryaki) July 27, 2026

¿Qué muestra el video?

Durante la conversación, Bonilla también afirma que la administración estatal ha emprendido revisiones contra exfuncionarios que formaron parte de su gobierno.

En otro fragmento del material se escucha al exgobernador mencionar el caso de Fisamex, empresa que operó durante su administración y que posteriormente fue objeto de investigaciones y cuestionamientos por presuntas irregularidades en su contratación.

De acuerdo con la publicación original, el conflicto estaría relacionado con un contrato multimillonario que fue cancelado posteriormente por presuntas irregularidades.

El periodista adelantó que la investigación completa será presentada este martes a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Fisamex, el tema que aparece en la conversación

Fisamex, cuyo nombre legal es Romafam S.A. de C.V., fue una empresa privada contratada en Baja California para realizar auditorías y recuperar adeudos de agua a usuarios comerciales.

Su participación generó controversias durante el gobierno de Jaime Bonilla. Posteriormente, la Auditoría Superior del Estado determinó irregularidades en diversos contratos, situación que derivó en litigios, amparos y procedimientos administrativos relacionados con funcionarios involucrados en el caso.

En el video, Bonilla hace referencia directa a esa polémica al defender las actuaciones realizadas durante su administración.

La relación entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

La difusión del material ocurre en medio de una relación política marcada por diferencias públicas entre ambos personajes.

El pasado 15 de julio, Marina del Pilar acusó a Bonilla de intentar tenderle una trampa tras la aparición de audios en los que presuntamente buscaba gestionar asuntos con autoridades de Estados Unidos.

Desde el inicio de la actual administración estatal, ambos han mantenido posturas encontradas sobre diversos temas, incluidos asuntos relacionados con auditorías, contratos y decisiones tomadas durante el gobierno de Bonilla.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.