Difunden audio de Marina del Pilar sobre presuntas negociaciones para recuperar visa; gobernadora aclara

GENERANDO AUDIO...

Gobernadora de Baja California perdió su visa en 2025. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aclaró el contenido de un audio en el que presuntamente se le escucha hablar sobre gestiones para atender la cancelación de su visa estadounidense, luego de que el material fuera difundido por el periodista Héctor de Mauleón.

La mandataria aseguró que no existen acuerdos “en lo oscuro” ni negociaciones irregulares, y que todos sus contactos con autoridades de Estados Unidos se realizan de manera institucional y dentro del marco legal. Señaló además que cualquier trámite relacionado con su situación migratoria se ha manejado a través de asesoría jurídica.

Marina del Pilar reconoce la autenticidad del audio que se publicó hoy.



Sin embargo, niega la reunión a la que se hace referencia en la conversación.



Dice que colabora estrechamente con las autoridades de los EE.UU. y asegura que tiene la conciencia tranquila.



Otro ejemplo de… pic.twitter.com/EqL0kLn4L3 — Vero Islas (@LOVREGA) June 23, 2026

El audio filtrado y las menciones sobre reuniones

En el audio difundido durante el tercer fin de semana de junio de 2026, se escucha a la gobernadora señalar la importancia de una posible reunión con autoridades estadounidenses y expresar su disposición a aclarar cualquier situación “a través de mi abogado”.

“Estoy tranquila, me he reunido con las agencias que me han buscado y estoy en la mejor disposición”, se escucha en la grabación, en medio de una conversación donde intervienen otros funcionarios.

En la misma grabación, el representante de la la mandataria menciona que cuenta con representación legal en Miami, Florida, y que busca que cualquier trámite se lleve por la vía jurídica.

Gobernadora rechaza acuerdos “en lo oscurito”

Tras la difusión del audio, Marina del Pilar negó que existan negociaciones informales con autoridades de Estados Unidos y afirmó que la conversación fue sacada de contexto.

Explicó que el contacto con instancias estadounidenses forma parte de la relación institucional como gobernadora, y reiteró que no ha existido ninguna reunión “en lo oscuro” relacionada con su visa.

También señaló que un supuesto intermediario externo habría intentado acercarse a su equipo, pero insistió en que cualquier tema se canaliza mediante representación legal.

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