Sheinbaum inaugura planta de CFE en Mexicali; promete energía y soberanía

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Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo la Central Ciclo Combinado “González Ortega” de la CFE en Mexicali, Baja California, una nueva planta que aportará 653 megawatts (MW) al Sistema Eléctrico Nacional.

“Esta visión de que la producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: la primera es garantizar soberanía nacional; la segunda, es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad; y la tercera, es justicia social. Las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Inauguramos la Central de Ciclo Combinado de CFE de 653 MW en Mexicali, Baja California. Energizando México 🇲🇽 pic.twitter.com/sfAzvaybmu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 22, 2026

Nueva planta de CFE

La mandataria explicó que esta central forma parte del plan para incorporar 32 mil MW de nueva capacidad eléctrica durante el sexenio. De ese total, 22 mil MW provendrán de energías renovables, mientras que la CFE aumentará su participación en la generación eléctrica del 54 al 60%.

Sheinbaum recordó que al inicio de su administración se impulsaron cambios constitucionales para devolver a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de Empresa Pública del Estado y garantizar que sus plantas tengan prioridad en el despacho de electricidad.

Además, anunció la sustitución de 4 mil postes en Baja California, muchos de ellos de madera, con el objetivo de fortalecer la red de distribución y reducir las interrupciones del servicio eléctrico, especialmente en Mexicali, donde el consumo aumenta durante la temporada de calor.

La nueva central beneficiará a Baja California

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que la nueva central podrá generar más de 5 mil gigawatts-hora al año, lo que permitirá reforzar el suministro eléctrico en la entidad.

También señaló que ya inició el programa de modernización de la infraestructura eléctrica y que 500 postes ya fueron sustituidos. Agregó que, desde 2018, la continuidad del suministro eléctrico ha mejorado 30% gracias a la ampliación de redes de transmisión, modernización de subestaciones y fortalecimiento de la infraestructura.

Anuncian inversión millonaria para el sistema eléctrico

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que la entidad recibirá una inversión superior a 73 mil 900 millones de pesos para proyectos de transmisión, distribución y generación eléctrica.

Entre las obras previstas se encuentran nuevas líneas de transmisión, subestaciones, modernización de redes y el fortalecimiento del sistema eléctrico de San Quintín. Además, recordó que existe un subsidio de mil 485 millones de pesos para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, beneficio que alcanzará a más de 1.37 millones de personas.

Durante el acto, la presidenta también felicitó a los trabajadores de la CFE por el Día del Padre y reconoció el trabajo de las mujeres que encabezan la estrategia energética del país.