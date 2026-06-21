Sheinbaum inaugura nuevo CBTIS en Tijuana; va por 200 mil nuevas prepas

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Dijo que hay más oferta educativa en Baja California. Foto: Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 290 de Tijuana, en Baja California, como parte de la estrategia para crear 200 mil nuevos planteles de educación media superior.

Durante este sábado 20 de junio, la mandataria acudió a la ciudad fronteriza para participar en el corte de listón inaugural.

La remodelación del CBTIS 290 costó 66.5 millones de pesos; de esos, 49.2 se ejercieron en obra, mientras que 17.7 se destinaron en equipamiento.

Ahora, el plantel cuenta con dos edificios de tres niveles; 12 aulas; un laboratorio; una cancha; plaza cívica, andadores y áreas verdes.

Melina, una alumna del CBTIS 290, aseguró que el nuevo plantel queda a 10 minutos de su casa, toda vez que es la única escuela de la región donde se enseña sobre inteligencia artificial.

Contemplan 200 mil nuevas preparatorias

Tras la inauguración del nuevo CBTIS de Tijuana, Claudia Sheinbaum subrayó que hay más oferta académica en Baja California con el nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

“La educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa”, mencionó.

Asimismo, Claudia Sheinbaum subrayó que han realizado 500 acciones en escuelas desde el 2025; entre ellas, la ampliación de secundarias y preparatorias.

En conjunto, el plan de Bachillerato Nacional “Margarita Maza” busca crear 200 mil nuevas escuelas preparatorias, según informó.

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