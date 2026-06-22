Tras hallazgo de fosas clandestinas, cae el “Rodilla”, integrante de “Los Rusos” en Baja California

| 09:42 | E. Santiago | Agencias
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Detienen al “Rodilla” en Baja California. Foto: Fiscalía Baja California

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó la captura de Miguel “N”, alias el “Rodilla”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo conocido como “Los Rusos” y relacionado con las investigaciones derivadas del hallazgo de fosas clandestinas en el poblado Miguel Alemán.

¿Qué dice la Fiscalía de Baja California?

De acuerdo con la dependencia, la detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por agentes ministeriales, como parte de las acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos vinculados con este caso.

La Fiscalía señaló que la captura forma parte de los trabajos para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a las personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.

  • La institución reiteró que continuará con las investigaciones correspondientes y mantendrá las acciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con las fosas clandestinas localizadas en la entidad.

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