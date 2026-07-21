Cuatro rutas de camiones en Tijuana tendrán pago electrónico con tarjeta

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Pago con tarjeta llegará a cuatro rutas del transporte público. Foto: Cuartoscuro

Cuatro rutas del transporte público de Tijuana incorporarán el sistema de pago electrónico con tarjeta de prepago antes del inicio del próximo ciclo escolar, informó el Instituto de Movilidad Sustentable (Imos).

¿Qué rutas tendrán pago electrónico?

Entre las rutas confirmadas se encuentra la 22, operada por Auto Transportes Calfia de Tijuana S.A. de C.V., que recorre zonas como Ejido Francisco Villa, Terrazas, Maclovio Rojas, El Florido, La Curva, Anabel y la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, otra ruta de la misma empresa será incorporada al sistema, aunque las autoridades indicaron que aún está por definirse cuál será.

También se sumará una ruta de aproximadamente 30 unidades que presta servicio en la colonia 3 de Octubre, y otra que circula por la zona de La Gloria.

Buscan reducir robo y manejo de efectivo

Representantes de la empresa encargada de la tecnología de recaudo realizan visitas en Mexicali, Tijuana y Ensenada para coordinar la implementación del sistema con distintas empresas transportistas.

Entre ellas se encuentran operadores de la empresa Azul y Blanco, a quienes se les ha explicado que el pago electrónico ayuda a disminuir el manejo de efectivo, las mermas y el riesgo de robo de dinero.

Estará listo antes del regreso a clases

La implementación del sistema de pago con tarjeta se prevé antes del inicio del ciclo escolar, programado para el 31 de agosto.

Las autoridades reiteraron que no se han autorizado incrementos en las tarifas del transporte público.

Actualmente, el Corredor Aguacaliente es la única ruta donde existe una tarifa diferenciada mediante el uso de validadores electrónicos: los usuarios pagan 20 pesos en efectivo o 16 pesos si utilizan tarjeta o la aplicación de pago.

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