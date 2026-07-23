Marina del Pilar evita profundizar sobre investigación contra Ernesto Ruffo

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Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, evitó profundizar sobre el proceso relacionado con Ernesto Ruffo y afirmó que se trata de una investigación federal que, según dijo, inició hace más de un año. La declaración fue realizada durante su conferencia semanal, donde fue cuestionada sobre el avance del caso y versiones sobre un posible nuevo citatorio.

Al responder a los cuestionamientos, la mandataria insistió en que corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República (FGR) conducir la investigación y dar a conocer la información oficial. Tras emitir su postura, dio por concluida la conferencia de prensa sin aceptar más preguntas sobre el tema.

“Es una investigación federal como ustedes saben, que ya lleva más de un año y es todo lo que sabemos al respecto… Lleva más de un año esta investigación y la Fiscalía General de la República está haciendo un trabajo serio… estamos esperando que se determine. Es toda la información que tenemos al respecto.”

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

La mandataria reiteró que no cuenta con más información sobre el caso y que será la autoridad federal la encargada de informar cualquier avance.

Marina del Pilar Ávila Olmeda dio por terminada la conferencia de prensa y se retiró sin aceptar nuevos cuestionamientos.

Antes de abandonar el salón, periodistas le señalaron que, al igual que la investigación contra Ernesto Ruffo, los casos relacionados con ella y con su exesposo, Carlos Torres Torres, también llevan alrededor de un año. Sin embargo, la gobernadora no respondió a esa observación y salió del lugar donde se desarrollaba la conferencia.

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