EE. UU. suspende actividades y viajes a Mexicali por amenaza

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EE. UU. emite alerta de seguridad

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 24 de agosto de 2026 que las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes de su personal hacia esa ciudad quedarán suspendidos durante el 25 de agosto, debido a información relacionada con una posible amenaza.

La representación diplomática emitió una alerta de seguridad para Mexicali dirigida a ciudadanos estadounidenses. En el aviso no se detalló la naturaleza de la amenaza, su origen ni algún punto específico donde pudiera presentarse un incidente.

Debido a la información recibida sobre una posible amenaza en Mexicali, el Gobierno de Estados Unidos suspendió para el 25 de agosto sus actividades en la ciudad, así como los viajes hacia ese destino, de acuerdo con la alerta publicada por la Embajada.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

La autoridad estadounidense pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales en Mexicali y mantenerse atentos a cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

También recomendó buscar refugio en caso de que se registre algún incidente y avisar a familiares y amigos sobre su estado de seguridad.

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses en Mexicali

Entre las acciones señaladas en la alerta de seguridad, la Embajada pidió seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse informados a través de medios locales.

Las recomendaciones difundidas son:

Evitar edificios gubernamentales en Mexicali .

. Buscar refugio en caso de un incidente.

Informar a familiares y amigos que se encuentran a salvo.

Seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Monitorear medios locales para conocer actualizaciones.

Mantenerse atento a lo que ocurre alrededor.

La Embajada de Estados Unidos también recordó los canales disponibles para solicitar asistencia. Desde México se puede llamar al (55) 5080 2000, mientras que desde Estados Unidos está disponible el número 011 52 55 5080 2000.

Por su parte, el Departamento de Estado mantiene los teléfonos +1-888-407-4747 y +1-202-501-4444 para asuntos consulares.

Hasta la información incluida en la alerta del 24 de agosto, no se ofrecieron más detalles sobre la amenaza en Mexicali. La recomendación oficial es mantenerse pendiente de las actualizaciones y seguir las instrucciones de las autoridades.

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