Hallan sexto cuerpo en una cajuela en Tijuana; autoridades investigan disputa entre cárteles

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Autoridades investigan los hallazgos. Foto: Uno TV

Un nuevo cuerpo fue localizado dentro de la cajuela de un vehículo en Tijuana, Baja California, con lo que suman seis cadáveres encontrados bajo este mismo modus operandi en lo que va de la semana.

Autoridades de seguridad estatal señalaron que los recientes hallazgos estarían relacionados con una confrontación entre células del crimen organizado con presencia en la ciudad.

Cuerpos encajuelados serían mensajes entre grupos rivales

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, abandonar cuerpos dentro de cajuelas es una forma de operación utilizada por organizaciones criminales para enviar mensajes a grupos rivales.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que existe una confrontación entre organizaciones delictivas que operan en Tijuana.

“Lo que sí se puede confirmar es una confrontación entre dos organizaciones delictivas con presencia aquí en Tijuana”, declaró.

El funcionario mencionó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, con las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

Carrillo Rodríguez explicó que cada grupo tiene formas particulares de operar y que estos patrones son utilizados por las autoridades como parte de las labores de inteligencia.

¿Dónde vigilan las autoridades en Tijuana?

Ante los recientes hechos, las autoridades mantienen identificados polígonos prioritarios de vigilancia en distintos puntos de Tijuana, entre ellos:

Natura

Sánchez Taboada

Bulevar Agua Caliente

Zonas limítrofes con Playas de Rosarito y Tecate

De acuerdo con las autoridades, en estas áreas algunas células delictivas establecerían casas de seguridad, principalmente en zonas semi-rurales o con baja densidad poblacional, utilizadas para cometer privaciones de la libertad.

Las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno y las Fuerzas Armadas también modificaron sus esquemas de inteligencia para concentrarse en los posibles puntos de origen de los plagios y mantienen blindajes carreteros preventivos.

El secretario reconoció que detectar durante un patrullaje un vehículo que transporta un cuerpo oculto representa una dificultad para las autoridades, por lo que el trabajo de inteligencia busca anticiparse a estas operaciones.

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