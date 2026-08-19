Víctimas “encajueladas” habrían sido elegidas al azar en la calle: Fiscalía de Baja California

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Asesinan a personas sin redes de apoyo y abandonan cuerpos. Foto: Cuartoscuro

Los recientes hallazgos de personas asesinadas en portaequipajes de vehículos sobre el polígono de la colonia Hipódromo encendieron las alarmas en la ciudad fronteriza de Baja California.

Al presentar los primeros avances periciales, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que una de las líneas centrales apunta a que los agresores no buscaban objetivos específicos, sino a personas sin redes de apoyo inmediatas.

“Parece que escogieron a las víctimas que no hubiera alguien que las reclamara, al menos tan próximamente, las privaron de la vida y las llevaron ahí alrededor de ese lugar”. María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California

Métodos usados para las ejecuciones de los “encajuelados”

Los dictámenes practicados por peritos y el Servicio Médico Forense modificaron el panorama inicial sobre los métodos ejecutados por el grupo delictivo responsable.

“A excepción de uno que sí fue por disparo de arma de fuego, los demás no se advierte armas de fuego, menos armas largas o de alto calibre, sino ahorcamientos o inclusive con arma blanca”. María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California

En el ámbito operativo, agentes de la Agencia Estatal de Investigación rastrearon las grabaciones del sistema de videovigilancia urbano para reconstruir el recorrido previo al abandono de las unidades.

“Revisamos cada vehículo desde dónde venía, de dónde salió, encontramos un patrón que venían del mismo lugar los cuatro vehículos, todo el trayecto durante, pero antes, es muy importante revisar el antes de los movimientos de los vehículos, todos siguen el mismo patrón”. María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California

Habría sido selección indiscriminada: fiscal de Baja California

Cuestionada sobre si existía alguna relación entre los fallecidos y el entorno donde fueron privados de la libertad, la titular de la institución admitió que el perfil socioeconómico de las víctimas refuerza la hipótesis de una selección indiscriminada.

“Al parecer no, no tenemos evidencia de que así sea, lo que sí, que sí las condiciones en las cuales vivían estas personas sí, o en muy precarias situaciones, en lugares tipo picaderos. ¿Pudiera ser? Es una línea de investigación”. María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California

La Fiscalía estatal mantiene abiertas diversas carpetas de investigación y descartó denuncias por extorsión en los comercios del área, mientras continúan los análisis de gabinete para ubicar el inmueble exacto de donde partieron los automóviles.

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