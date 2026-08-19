Violencia sacude Tijuana: reportan siete homicidios en menos de 24 horas

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Violencia en Tijuana. Foto: Alberto Elenes

La violencia volvió a golpear a Tijuana, Baja California. En menos de 24 horas se registraron siete homicidios, una situación que encendió las alertas entre ciudadanos, empresarios y organismos civiles, quienes exigen resultados inmediatos a las autoridades de seguridad.

A los cuatro cuerpos localizados el lunes dentro de vehículos abandonados en la zona del Hipódromo y Lomas de Agua Caliente, se sumó este martes el hallazgo de tres personas estranguladas y amordazadas en un presunto punto de consumo de drogas ubicado en la Zona Norte.

Ciudadanos cuestionan estrategia de seguridad en Tijuana

Los recientes crímenes, cometidos en zonas de alta circulación y a plena luz del día, generaron críticas por la falta de resultados en materia de prevención y combate a la delincuencia.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Edgardo Flores Campbell, afirmó que la población no puede normalizar este tipo de hechos y pidió a los responsables de la seguridad asumir su responsabilidad.

“No puede ser con esa naturalidad, ni podemos caer en la cotidianidad los tijuanenses de ver este tipo o enterarnos de este tipo de cosas. Como lo dijo Alejandro Martí: si la vara está muy alta y no pueden con ella, que renuncien a sus puestos, así de sencillo”, Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California

El organismo ciudadano anunció que llamará a cuentas al titular de la policía de Tijuana en una sesión extraordinaria, mientras que la oposición política acusó al gobierno de manipular las estadísticas para ocultar la crisis de inseguridad que golpea a las familias.

Por su parte, el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Tijuana, Hassan Martín Franco, acusó a las autoridades de presentar cifras que no reflejan la percepción de inseguridad que vive la ciudadanía.

“Es un juego de números lo que el gobierno actual ha venido presentándole a la ciudadanía. Es un juego de números que resulta muy oportuno cuando previo destruyeron los organismos autónomos que hacían las mediciones ajenas al gobierno, entonces ahora las mediciones las hace el propio gobierno, pues toca creer. Sin embargo, entre los ciudadanos la perspectiva pues es completamente de una inseguridad total”, Hassan Martín Franco, secretario general del PAN

Vecinos denuncian miedo tras homicidios en zona dorada

El impacto de la violencia también se ha reflejado en colonias del sector Hipódromo y Agua Caliente, donde vecinos aseguran vivir con temor constante.

Eduardo de la Peña, presidente de Bienestar Social Vecinal Hipódromo-Chapultepec, señaló que la preocupación entre los habitantes ha aumentado tras los recientes asesinatos.

“Pues es un temor, ya se puede decir que es un pánico entre la gente. Recibí ayer como líder vecinal llamadas, ya todo vehículo que ven enfrente de su casa ya lo ven como un vehículo abandonado y ya se están imaginando un encajuelado, ¿no? Eso ya es terrible”, Eduardo de la Peña, presidente de Bienestar Social Vecinal Hipódromo-Chapultepec

Ante la presión social, autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron los patrullajes en la zona donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos casos.

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