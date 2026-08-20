Disputa entre cuatro cárteles estaría detrás de cuerpos abandonados en cajuelas en Tijuana

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Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de BC. Foto: Alberto Elenes

Autoridades de seguridad en Baja California confirmaron que los recientes hallazgos de personas sin vida en el interior de cajuelas de vehículos en Tijuana responden a una confrontación directa entre células del crimen organizado, calificando estos hechos como un modus operandi característico para enviar mensajes entre grupos rivales.

La corporación estatal informó que se mantienen identificados polígonos prioritarios de vigilancia en colonias como:

Natura

Sánchez Taboada

Bulevar Agua Caliente

y zonas limítrofes con Playas de Rosarito y Tecate

Donde células delictivas suelen establecer casas de seguridad en áreas semi-rurales o de baja densidad poblacional para cometer las privaciones de la libertad.

Asimismo, señalaron que ante la complejidad que representa para los patrullajes detectar en flagrancia automóviles que trasladan cuerpos ocultos, las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno y las Fuerzas Armadas reorientaron sus esquemas de inteligencia hacia los puntos de origen de los plagios, además de sostener blindajes carreteros preventivos.

“Lo que sí se puede confirmar es una confrontación entre dos organizaciones delictivas con presencia aquí en Tijuana. Desafortunadamente tenemos a las cuatro: el Cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos a los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, facción Chapitos y facción Mayos, es lo que tenemos aquí presencia. Cada organización delictiva tiene sus formas de operar y muy característicos; en ocasiones lo que nos permite en temas de inteligencia es revisar esos procedimientos y eso de dejar encajuelados sabemos es muy característico de una de estas organizaciones una organización con presencia de hace muchos años aquí en Tijuana”, declaró Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.

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