Cae cargamento de casi una tonelada de metanfetamina; hay 4 detenidos

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Casi una tonelada de metanfetamina en mochilas y cajas. Foto: FGR

Cuatro hombres fueron vinculados a proceso después de ser detenidos con 969.75 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, un cargamento cercano a una tonelada, durante un operativo realizado en Tecate, Baja California, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados, identificados como David “N”, Manuel “N”, Aldo “N” y Erick “N”, permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por su presunta participación en delitos contra la salud.

Hallan casi una tonelada de metanfetamina en una camioneta

De acuerdo con la FGR, la detención ocurrió cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban patrullajes en Tecate y detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Al revisar la unidad localizaron 31 cajas y nueve mochilas distribuidas entre la batea y el interior del vehículo, donde transportaban un total de 969.75 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

Los cuatro ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Permanecerán en prisión preventiva

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba ante un juez federal, quien resolvió vincular a proceso a los cuatro detenidos por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.