Surge otro audio atribuido a Marina del Pilar: habría ofrecido cooperar con el FBI para evitar cargos en EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Marina del Pilar. Foto: Cuartoscuro

Un nuevo audio, atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue difundido este lunes por el periodista Héctor de Mauleón. En la grabación, publicada en una columna de El Universal, la mandataria habla sobre una posible orden de extradición en su contra y expresa su disposición para cooperar con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con lo difundido por el periodista, el audio corresponde a una conversación entre la gobernadora y un intermediario identificado como asesor externo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

¿Qué dice el presunto audio de Marina del Pilar?

Según la versión publicada por Héctor de Mauleón, el interlocutor le señala a la mandataria que las agencias estadounidenses consideran que “han perdido el tiempo” en las reuniones previas sostenidas con ella y le ofrecen una última oportunidad para dialogar con una procuradora que evaluaría posibles cargos judiciales.

En la grabación, la gobernadora expresa su inquietud sobre las acciones legales que podrían emprenderse en su contra y pregunta:

“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?… ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”.

Marina del Pilar afirma haber sostenido reuniones previas

De acuerdo con el material difundido, Marina del Pilar menciona que cuenta con la asesoría de un abogado en Miami, identificado como Michael Nadler.

Además, sostiene que semanas antes ya había mantenido encuentros en México con diversas agencias de seguridad, entre ellas personal del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Marina del Pilar":

Porque difundieron un nuevo audio atribuido a la gobernadora donde asegura estar dispuesta a cooperar con Estados Unidos https://t.co/yVXTwYKabp pic.twitter.com/EPIxdTfzsz — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 13, 2026

La publicación también señala que la gobernadora expresó que no quería cruzar a Estados Unidos y planteó que un eventual encuentro se realizara en territorio mexicano, incluso en un hotel de Tijuana.

“Estoy dispuesta a hablar de todo”

Hacia el final de la grabación, la voz atribuida a la gobernadora expresa su disposición para colaborar con las autoridades estadounidenses.

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…”, se escucha en el presunto audio difundido por el periodista.

Gobierno de Baja California no se ha pronunciado

Hasta el momento, el Gobierno de Baja California no ha emitido una postura oficial sobre el nuevo material difundido ni sobre el contenido del presunto audio atribuido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

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