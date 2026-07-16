Fiscalía revela avances en investigación por ataque contra regidora de Tecate

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Avanza investigación por ataque contra regidora de Tecate. Foto: Alberto Elenes

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó que la investigación por el ataque armado contra la regidora de Morena en Tecate, María Quijada, y su esposo, Jesús Pereyra, continúa con nuevas líneas de investigación que apuntan a un ataque directo cometido por un grupo de delincuencia organizada.

La fiscal general, María Elena Ramírez Andrade, dio a conocer nuevos detalles sobre la mecánica del atentado y el tipo de armamento utilizado por los agresores, quienes emboscaron a la pareja cuando salía de su domicilio.

Fiscalía reconstruye cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la fiscal estatal, los agresores aparentemente ya vigilaban el domicilio y esperaron a que las víctimas abordaran su vehículo para interceptarlas.

La funcionaria explicó que el automóvil de los atacantes se emparejó con la unidad de la pareja, posteriormente les cerró el paso y varios hombres descendieron para disparar en repetidas ocasiones. Según la investigación, en el atentado participaron al menos dos o tres tiradores.

Utilizaron armas largas y de alto poder

La Fiscalía informó que durante la agresión fueron utilizadas armas largas tipo AK-47 (“cuerno de chivo”), además de armas calibre 9 milímetros, con las que realizaron disparos en ráfaga contra las víctimas.

Ramírez Andrade señaló que, por las características del ataque y el armamento empleado, la principal hipótesis es la participación de un grupo criminal organizado.

Aunque el caso corresponde inicialmente al fuero común, la fiscal indicó que no se descarta dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) conforme avance la investigación.

Avanza investigación por ataque contra regidora de Tecate. Foto: Alberto Elenes

Regidora permanece hospitalizada en Estados Unidos

Respecto al estado de salud de María Quijada, la fiscal explicó que continúa recibiendo atención médica en Estados Unidos, luego de que su familia decidiera trasladarla a un hospital en San Diego, California.

Las autoridades señalaron que, por el momento, la prioridad es su recuperación física y emocional, por lo que su declaración será recabada cuando las condiciones médicas lo permitan.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía de Baja California informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para identificar a los responsables del atentado.

El ataque dejó sin vida a Jesús Pereyra, esposo de la regidora, mientras que las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación con evidencia pericial, testimonios y análisis balísticos para esclarecer el crimen.

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