Hallan incendiado vehículo ligado al ataque contra la regidora María de Jesús Quijada en Tecate

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Auto incendiado. Foto: IA/Ilustrativa

La investigación por el ataque contra la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, y su familia avanza con el análisis de videograbaciones y la localización de un vehículo presuntamente utilizado por los agresores, informó el Gabinete de Seguridad.

Autoridades buscan identificar a los responsables

De acuerdo con una tarjeta informativa, el vehículo fue localizado incendiado a aproximadamente tres kilómetros del lugar donde ocurrió la agresión, en la colonia La Hacienda, en Tecate, Baja California.

La unidad cuenta con características coincidentes con el automóvil utilizado por los responsables del ataque, por lo que forma parte de las primeras diligencias realizadas por las autoridades.

Analizan cámaras de vigilancia por ataque en Tecate

El Gabinete de Seguridad informó que, en coordinación con autoridades de Baja California, se fortalecieron las investigaciones para obtener y analizar videograbaciones de cámaras de vigilancia.

El objetivo es identificar a los responsables de la agresión contra la regidora de Tecate y su familia, así como lograr su detención.

¿Qué se sabe del ataque contra la regidora?

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando María de Jesús Quijada y sus familiares circulaban por la colonia La Hacienda.

Durante la agresión, la regidora y una menor de edad resultaron lesionadas, mientras que el esposo de la funcionaria perdió la vida.

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada y se reportan fuera de peligro.

El Gabinete de Seguridad reiteró que colaborará con las autoridades locales para esclarecer el caso y advirtió que no habrá impunidad.

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