Marina del Pilar habla de audios filtrados y culpa a Jaime Bonilla

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Marina del Pilar habla de audios y culpa a Jaime Bonilla. Fotos: Cuartoscuro

Fue el exgobernador Jaime Bonilla quien contactó a Marina del Pilar Ávila y le pidió recibir a las personas que posteriormente la grabaron durante una reunión privada.

La gobernadora de Baja California afirmó que el encuentro del 15 de diciembre de 2025, en Tijuana, fue gestionado por Bonilla mediante WhatsApp.

“…¿Cómo fue que se da esta reunión el 15 de diciembre? Por WhatsApp. Así tal cual, me habló Bonilla. ¿Le habló quién? El exgobernador Jaime Bonilla. Teníamos una comunicación y un día me dice que si puedo recibir a estas personas que me estaban buscando, que venían en un ánimo de apoyar. Partí de la buena fe. El que nada debe, nada teme…” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

Marina del Pilar explicó que recibió a estas personas al considerar que eran interlocutores legítimos para hablar sobre la relación con Estados Unidos y la cancelación de su visa.

Sin embargo, aseguró que ninguno presentó una identificación oficial ni acreditó representar a alguna agencia estadounidense.

“…¿En ningún momento le presentaron alguna identificación? No. Llegó, se sentó, empezó a platicar: ‘Mira, yo soy asesor’. Confié, sí. Evidentemente, llegó un momento en que pareció muy extraño todo lo que me comentaba y ahí fue cuando dije: ‘¿De qué me estás hablando? Hay que verlo con un abogado’…” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

La gobernadora sostuvo que, al detectar inconsistencias en la conversación, dio por terminada la reunión y pidió que cualquier planteamiento fuera atendido por un representante legal.

Aseguró que no alcanzó acuerdos ni entregó información reservada durante el encuentro.

Marina del Pilar afirmó que analiza acciones legales por la grabación y difusión de la conversación, así como por una presunta manipulación de los audios.

También atribuyó la publicación del material a una confrontación política con Bonilla y a un intento por desviar la atención de los procesos relacionados con la administración anterior.

Al ser cuestionada sobre una eventual responsabilidad penal del exgobernador, señaló que Bonilla ya enfrenta un proceso por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

La mandataria aseguró que el episodio no afecta la relación con Estados Unidos, debido a que la coordinación bilateral se mantiene, dijo, únicamente mediante canales institucionales.

Resurge acusación de Bonilla contra Marina del Pilar por supuesto pacto con el CJNG

Las declaraciones de Marina del Pilar Ávila, quien este miércoles atribuyó a Jaime Bonilla los audios filtrados en los que presuntamente se le escucha hablar sobre contactos en Estados Unidos para obtener una visa, reavivaron una vieja confrontación política entre ambos.

En medio de este nuevo intercambio de acusaciones, vuelve a cobrar relevancia un discurso que Bonilla pronunció hace casi cuatro años, el 17 de agosto de 2022, desde la tribuna del Senado, cuando acusó a la gobernadora de haber violado un supuesto acuerdo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“… Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles en lo particular el Cártel Jalisco Nueva Generación donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido donde le dice que violó el acuerdo. Eso para mí nunca pasó en mi gobierno, en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora que quemaron tantas unidades, que quemaron 20 unidades, dónde fue diferente al resto del país porque ahí no hubo ningún lesionado, fue un señalamiento del cartel donde le dijo violaste el acuerdo” Jaime Bonilla frente al Senado el 17 de agosto de 2022.

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