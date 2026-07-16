Jaime Bonilla se deslinda de filtrar audios de Marina del Pilar con EE. UU

GENERANDO AUDIO...

Marina del Pilar dijo que Jaime Bonilla filtró audios. Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, rechazó los señalamientos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre una presunta participación en las reuniones que sostuvo con agencias estadounidenses y en la filtración de los audios que se hicieron públicos en días recientes.

A través de un comunicado del Partido del Trabajo (PT), Bonilla aseguró que no intervino en esos encuentros ni en supuestas maniobras para grabar las conversaciones, y sostuvo que resulta “ilógico” que se le atribuya ese papel, luego de las diferencias políticas que mantiene con la actual mandataria estatal.

Bonilla niega participación en reuniones y filtraciones

El también comisionado político nacional del PT en Baja California afirmó que nunca participó en entrevistas, reuniones o acercamientos entre Marina del Pilar y autoridades de Estados Unidos.

“Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, señaló.

Bonilla agregó que tampoco tuvo relación con asesores externos ni con presuntas acciones para grabar conversaciones y hacerlas públicas.

Pide a Marina del Pilar aclarar los audios

El exmandatario también pidió a Marina del Pilar responder diversas preguntas sobre las reuniones que, según los audios difundidos, habría sostenido con agencias estadounidenses.

Entre ellas, cuestionó quién facilitó esos encuentros y por qué, según dijo, la gobernadora habría estado dispuesta a compartir información obtenida en las mesas de seguridad.

Además, sostuvo que en la primera filtración la mandataria negó los hechos y que, tras la aparición de un segundo audio, cambió su versión.

Acusa persecución política y analiza acciones legales

Bonilla aseguró que los señalamientos en su contra forman parte de una persecución política y los relacionó con el escenario rumbo a la elección por la gubernatura de Baja California.

En ese contexto, afirmó que dialogará con su equipo jurídico para definir las acciones legales que emprenderá con el fin de proteger su honorabilidad y su seguridad.

Las declaraciones se producen después de que Marina del Pilar señalara públicamente que detrás de la difusión de los audios existiría una estrategia para desacreditarla, en la que mencionó al exgobernador como uno de los posibles responsables.

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