Marchan en Tijuana para exigir a la FGR libertad para el exgobernador Ernesto “N”

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Foto: Especial

La exigencia de libertad para el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, llegó este lunes hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, donde un gran grupo de personas se manifestó para expresar su respaldo al exmandatario y demandar que el proceso penal que enfrenta se conduzca conforme a derecho.

Con banderas de México, pancartas y consignas de “¡Ruffo libre!”, los asistentes rechazaron la forma en que fue detenido el exgobernador, quien permanece sujeto a prisión preventiva por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en el penal de El Altiplano.

La movilización reunió a exfuncionarios, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), así como a ciudadanos que acudieron para respaldar al exmandatario. Entre ellos estuvieron el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán; el exalcalde de Tijuana, exsenador de la República y expresidente de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime; el excompañero en el Senado de Ruffo y exalcalde de Mexicali, Víctor Hermosillo, además de dirigentes panistas.

También participaron el senador Máximo García López y el exsecretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, quienes coincidieron en exigir que Ernesto “N” pueda enfrentar el proceso con pleno respeto a sus derechos.

Durante la concentración reaparecieron camisetas y otros distintivos de distintas etapas de la trayectoria política del exgobernador, entre ellos prendas y gorras con la leyenda “Ruffo Senador”, mientras los asistentes reiteraban su apoyo con consignas dirigidas al exmandatario.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, bajo vigilancia de seguridad y sin que se reportaran incidentes. La avenida ha sido cerrada a la circulación vehicular

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