Pese al calor extremo, Baja California descarta adelantar las vacaciones escolares

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En Baja California no se modifica el inicio de vacaciones. Foto: Gettyimages

En Mexicali y San Felipe ya se registran altas temperaturas; sin embargo, el calendario escolar no será modificado pese a la petición de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Altas temperaturas en Baja California

La semana pasada, la Sección 37 del SNTE solicitó ajustes al calendario escolar debido al calor extremo y planteó la posibilidad de adelantar el esquema de clases en línea.

“Nuestras escuelitas en Mexicali y San Felipe, que es donde tenemos las temperaturas más altas, están adaptadas. Se entregaron aires acondicionados. Sin embargo, si existe alguna circunstancia por la cual tengamos que modificar el calendario escolar para adelantar la salida de nuestras niñas y niños de clases, lo vamos a avisar con tiempo. Por el momento, las clases continúan como lo estableció la SEP”, señaló la mandataria.

De acuerdo con el calendario oficial, las vacaciones de verano iniciarán a partir del 15 de julio, tras los ajustes realizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026.

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