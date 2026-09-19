Hombre cruza México en moto para recuperar a sus tres hijos en Tijuana

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Con una guitarra a la espalda y a bordo de una motocicleta, Víctor León Ramírez recorrió durante siete días las carreteras de México. Salió de Colima y llegó hasta Tijuana con un objetivo: iniciar el proceso para recuperar la custodia de sus tres hijos, de 3, 5 y 8 años.

Los menores quedaron bajo resguardo en un albergue del Sistema DIF Estatal tras la separación de Víctor y su expareja. Ahora, el padre busca cumplir con las evaluaciones y requisitos establecidos para volver a estar con ellos.

Víctor León llegó a Tijuana para recuperar a sus tres hijos

Durante su recorrido, Víctor llevaba pocas pertenencias: una mochila y su guitarra. Según relató, cuando se encontraba en Colima decidió cambiar sus planes y dirigirse hacia sus hijos.

“Mi deber como papá es ir por mis hijos, no ir a ver a mi papá. Aunque amo a mi padre y ya está anciano, ya no quiero perder tiempo y quiero estar con mis hijos”, explicó.

Al llegar a Tijuana, sin dinero ni un lugar donde vivir, encontró alojamiento en la Casa del Migrante.

Desde ahí sale diariamente a cantar en taquerías, fondas, birrierías y otros establecimientos. No establece un cobro y acepta las propinas que quieran darle.

Su meta es reunir dinero para pagar el depósito de una renta y contar con un espacio para sus hijos.

“De peso en peso se junta algo. Entonces, a eso me dedico en realidad, a seguir en la música”, señaló.

¿Qué requisitos debe cumplir para recuperar a los menores?

Víctor aseguró que todavía no ha podido ver a sus hijos. La Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia le estableció evaluaciones psicológicas, socioeconómicas y visitas programadas.

Además, tiene una cita con trabajo social prevista para el próximo 2 de octubre.

Adriana Milanés, presidenta de Fundación Manos Entrelazadas, explicó que el procedimiento contempla un estudio socioeconómico, una evaluación psicológica y la asistencia a una escuela para padres.

También se revisan aspectos como contar con una vivienda, condiciones sanitarias adecuadas y espacio suficiente para los menores.

“Es un protocolo que se tiene que seguir”, señaló Milanés.

La representante de la organización indicó que la restitución de los menores es posible, pero el padre deberá cumplir con el proceso y acreditar las condiciones requeridas.

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