Imágenes: pescadores encuentran torpedo frente a costas de Ensenada

| 09:26 | J.L. Márquez | Uno TV
Tropedo Ensenada
Torpedo en Ensenada. Foto: Secretaría de Marina

Un grupo de pescadores encontraron un torpedo cerca de las costas de Ensenada, en el estado de Baja California. El objeto fue recuperado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y no se reportan mayores incidentes.

Pescadores encuentran presunto misil frente a costas de Ensenada

Mediante un comunicado la Secretaría de Marina informó que el pasado 15 de septiembre, un grupo de pescadores encontraron un torpedo flotando a 42.7 kilómetros del suroeste de Ensenada. De inmediato se alertó a las autoridades sobre la presencia del objeto explosivo.

El Sistema de Búsqueda y Rescate (Ensar) desplegó una embarcación MLB para verificar el reporte y proteger a la población de un posible accidente.

Al llegar al lugar de los hechos los elementos de la Marina encontraron un torpedo de prácticas lanzado aire – mar para guerra antisubmarina. El objeto fue recuperado, trasladado y resguardado en las instalaciones de Mando.

Las autoridades señalan que “los torpedos de prácticas son empleados durante ejercicios de adiestramiento de guerra antisubmarina y no representan un peligro para la navegación y a la población marítima en general”.

¿Qué es un torpedo de práctica?

Un torpedo de práctica es un dispositivo de entrenamiento utilizado por las fuerzas navales para simular el lanzamiento y operación de un torpedo real, pero sin llevar una carga explosiva destinada a causar daños.

Generalmente sirve para entrenar aspectos como:

  • 🚢 Lanzamiento y maniobras desde submarinos o buques.
  • 🎯 Práctica de seguimiento y localización de objetivos.
  • 📡 Evaluación de sistemas de navegación, guía y control.
  • 🧑‍✈️ Capacitación de las tripulaciones.

Aunque sea de práctica, puede conservar características físicas y técnicas similares a un torpedo real, por lo que encontrar uno flotando en el mar no significa que sea inofensivo. Debe ser revisado y asegurado por personal especializado.

En el caso de la nota que estás trabajando sobre el objeto recuperado por la Marina frente a Ensenada, si la autoridad únicamente lo describe como un “objeto de características balísticas”, no conviene llamarlo “torpedo de práctica” a menos que la Marina haya confirmado específicamente esa identificación.

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