Imágenes: pescadores encuentran torpedo frente a costas de Ensenada

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Torpedo en Ensenada. Foto: Secretaría de Marina

Un grupo de pescadores encontraron un torpedo cerca de las costas de Ensenada, en el estado de Baja California. El objeto fue recuperado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y no se reportan mayores incidentes.

🚨Localizan presunto torpedo en playas de Ensenada



Un objeto con características similares a un torpedo fue encontrado este martes en una playa de Ensenada, por lo que se dio aviso a la Secretaría de Marina.



Elementos de la Segunda Región Naval acudieron al sitio y se hicieron… pic.twitter.com/3Ox7mSPPJl — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 16, 2026

Pescadores encuentran presunto misil frente a costas de Ensenada

Mediante un comunicado la Secretaría de Marina informó que el pasado 15 de septiembre, un grupo de pescadores encontraron un torpedo flotando a 42.7 kilómetros del suroeste de Ensenada. De inmediato se alertó a las autoridades sobre la presencia del objeto explosivo.

🚨 ENCUENTRAN TORPEDO FLOTANDO FRENTE A ENSENADA



Pescadores alertaron a Marina sobre un objeto a la deriva, a 42.7 km al suroeste de Ensenada.



La Armada confirmó que era un torpedo de prácticas y lo recuperó. Aseguró que no representaba peligro.#Ensenada #Marina #Semar pic.twitter.com/MEuZg05AvB — Alberto Elenes Periodista (@alelenesnews) September 17, 2026

El Sistema de Búsqueda y Rescate (Ensar) desplegó una embarcación MLB para verificar el reporte y proteger a la población de un posible accidente.

Al llegar al lugar de los hechos los elementos de la Marina encontraron un torpedo de prácticas lanzado aire – mar para guerra antisubmarina. El objeto fue recuperado, trasladado y resguardado en las instalaciones de Mando.

Las autoridades señalan que “los torpedos de prácticas son empleados durante ejercicios de adiestramiento de guerra antisubmarina y no representan un peligro para la navegación y a la población marítima en general”.

HALLAN EXTRAÑO ARTEFACTO FLOTANDO FRENTE A COSTAS DE ENSENADA, PODRÍA SER UN MISIL



Este martes, frente a las costas del puerto de Ensenada, Baja California, la tripulación de la embarcación pesquera God First localizó de manera fortuita un artefacto con apariencia de proyectil… pic.twitter.com/7iqeHDKTAI — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) September 16, 2026

¿Qué es un torpedo de práctica?

Un torpedo de práctica es un dispositivo de entrenamiento utilizado por las fuerzas navales para simular el lanzamiento y operación de un torpedo real, pero sin llevar una carga explosiva destinada a causar daños.

Generalmente sirve para entrenar aspectos como:

🚢 Lanzamiento y maniobras desde submarinos o buques.

desde submarinos o buques. 🎯 Práctica de seguimiento y localización de objetivos.

📡 Evaluación de sistemas de navegación, guía y control.

🧑‍✈️ Capacitación de las tripulaciones.

Aunque sea de práctica, puede conservar características físicas y técnicas similares a un torpedo real, por lo que encontrar uno flotando en el mar no significa que sea inofensivo. Debe ser revisado y asegurado por personal especializado.

En el caso de la nota que estás trabajando sobre el objeto recuperado por la Marina frente a Ensenada, si la autoridad únicamente lo describe como un “objeto de características balísticas”, no conviene llamarlo “torpedo de práctica” a menos que la Marina haya confirmado específicamente esa identificación.

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