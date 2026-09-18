¿Torpedo en aguas de Ensenada? Pescadores narran cómo lo encontraron

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Un grupo de pescadores encontró un torpedo flotando frente a las costas de Ensenada, Baja California, mientras buscaba marlín. Al acercarse, los tripulantes pensaron que se trataba de un artefacto que podía explotar, por lo que decidieron alertar a las autoridades.

José Martínez, uno de los pescadores que estuvo en la embarcación, relató en entrevista con Unotv.com que se encontraban en temporada de marlín y atún cuando ocurrió el hallazgo.

“A lo lejos alcancé a ver un montículo, algo, un bulto. Cuando llegamos ahí, wow, pues nos sorprendimos, nos asustamos; lo que pensábamos es: si lo tocamos, va a explotar”.

El objeto fue recuperado, trasladado y resguardado en las instalaciones del Mando Naval.

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