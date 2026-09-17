Detienen a Víctor Alfonso “N”, presunto integrante de los “Rusos”, en Mexicali

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Detenido en Mexicali, Baja California. Foto: @OHarfuch

Fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Víctor Alfonso “N”, señalado como integrante de los “Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa y considerado generador de violencia en la región. La detención se realizó como resultado de trabajos de investigación y de información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Víctor Alfonso “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

En Mexicali, Baja California, fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa e identificado como generador de violencia en la región.

Cuenta con orden de aprehensión por homicidio… pic.twitter.com/lWOkNYC5QT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

¿De qué delitos se le acusa?

Las autoridades señalan que el detenido estaría relacionado con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

Víctor Alfonso “N” es identificado como integrante de los “Rusos”, organización que, de acuerdo con la información difundida por Harfuch, está vinculada al Cártel de Sinaloa y tendría presencia en la región de Mexicali.

¿Quiénes participaron en la detención?

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y autoridades estatales.

La detención fue resultado de labores de investigación y del intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia.

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