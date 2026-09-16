Julieta Ramírez encabezará la coordinación de Morena en Baja California rumbo a elecciones 2027

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Julieta Ramírez es la coordinadora más joven hasta ahora. Foto: Cuartoscuro

Morena eligió a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación y Soberanía del País en Baja California, con lo que se perfila como uno de los principales perfiles del partido rumbo a las elecciones de 2027.

La designación fue anunciada este 15 de septiembre por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, desde el World Trade Center de la Ciudad de México. Ramírez, de 31 años, encabezará las tareas políticas y de organización del partido en la entidad.

🚨#AHORA Morena eligió a Julieta Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California rumbo al proceso electoral de 2027. pic.twitter.com/VXKatlqhbA — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

Julieta Ramírez se perfila para 2027 en Baja California

Con esta definición, Julieta Ramírez queda al frente de los trabajos de Morena en Baja California de cara al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la gubernatura del estado.

Aunque el nombramiento todavía no representa un registro formal como candidata, la coordinación coloca a Ramírez como uno de los perfiles que el partido perfila para buscar la gubernatura.

Amplia trayectoria a nivel federal y estatal

Ramírez tiene experiencia dentro de Morena. Fue diputada federal, consejera nacional del partido y secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

Además, anteriormente fue coordinadora de la campaña juvenil de Marina del Pilar, cuando la actual gobernadora de Baja California buscaba la presidencia municipal de Mexicali.

Con su designación como coordinadora, Morena coloca a Ramírez como su principal perfil para encabezar los trabajos políticos en Baja California rumbo a la elección de 2027.

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