A 25 años del 9/11, la frontera Tijuana-San Diego sigue marcada por el recuerdo

GENERANDO AUDIO...

La garita de San Ysidro se detuvo por un minuto por el 9/11. Foto: Alberto Elenes

En Tijuana, Baja California, a 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, detuvo sus operaciones por un minuto a las 5:46 de la mañana tiempo local, en memoria de las víctimas, mientras las banderas permanecían a media asta.

A 25 años de distancia, el recuerdo de las víctimas sigue presente entre quienes cruzan esta frontera todos los días. Veinticinco años después, el 11 de septiembre sigue siendo una fecha que detiene por unos momentos incluso la rutina de esta frontera, por la que miles de personas cruzan todos los días entre México y Estados Unidos (EE. UU.).

Usuarios como Noemy Muñoz relataron cómo cambiaron las medidas de seguridad tras los ataques.

“En cuanto a la seguridad, son más meticulosos, más estrategas; todo cambió. Estaba despierta cuando vi la televisión y me enteré de la noticia de los ataques”.

Eduardo Herrera también recordó lo sucedido hace 25 años en Nueva York. “Estaba aquí, aquí quedé como unas tres horas parado. Pues fue algo muy feo, porque de un de repente creí que era como una noticia mala, que no era cierto. Ya hasta cuando empecé a ver”.

Esta frontera vivió también las consecuencias de los atentados de aquel 11 de septiembre. Hoy, un cuarto de siglo después, el cruce continúa con su ritmo cotidiano, pero cada aniversario hace una breve pausa para recordar a las víctimas de una fecha que marcó para siempre a Estados Unidos y también al mundo.

Ceremonia en Nueva York

Las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron cerca de tres mil muertos hace 25 años, dieron inicio este viernes a la ceremonia de conmemoración en la denominada “Zona Cero” en Nueva York, Estados Unidos.

La ceremonia se desarrolla bajo un estricto operativo de seguridad en el sur de Manhattan, donde se encontraban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones de línea secuestrados por la organización yihadista Al Qaeda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.