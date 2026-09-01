Video del momento en que camioneta cae a barranco de 20 metros en carretera Tijuana-Rosarito
En Baja California, el fin de semana, una camioneta cayó a un barranco en la carretera libre Tijuana-Rosarito, dejando como saldo a una menor de edad lesionada.
Impresionante video en la Tijuana-Rosarito
El accidente ocurrió el 29 de agosto, cuando una camioneta cayó aproximadamente 20 metros hacia un barranco en la carretera libre Rosarito-Tijuana, a la altura de Calimax Montesinos.
La unidad estaba siendo revisada luego de sufrir una avería mecánica. Al parecer, la conductora no colocó el freno de mano, por lo que la camioneta comenzó a deslizarse hasta caer al barranco.
- El video del momento salió a la luz durante la noche y posteriormente comenzó a viralizarse en redes sociales.
En las imágenes se observa una camioneta de color oscuro, con el cofre abierto, desplazándose en reversa directamente hacia el barranco. En otro video se aprecia la unidad con el toldo sobre la cinta asfáltica.
Rescatan a menor de la camioneta
Cuerpos de emergencia acudieron a la zona para brindar los primeros auxilios. De acuerdo con medios locales, algunas personas se acercaron para ayudar a la menor de edad y lograron sacarla de la unidad mientras llegaban los cuerpos de emergencia para valorarla.
- Hasta el momento, Protección Civil de Tijuana no ha emitido información sobre el accidente.
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