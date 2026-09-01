Video del momento en que camioneta cae a barranco de 20 metros en carretera Tijuana-Rosarito

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En Tijuana, una camioneta cayó a un barraco. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Baja California, el fin de semana, una camioneta cayó a un barranco en la carretera libre Tijuana-Rosarito, dejando como saldo a una menor de edad lesionada.

Impresionante video en la Tijuana-Rosarito

El accidente ocurrió el 29 de agosto, cuando una camioneta cayó aproximadamente 20 metros hacia un barranco en la carretera libre Rosarito-Tijuana, a la altura de Calimax Montesinos.

🚨⚠️ ASÍ SE FUE AL BARRANCO 🎥🛻😱



Una camioneta cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros sobre la carretera libre #Tijuana–#Rosarito, a la altura de Calimax Montesinos, en #Tijuana, #BajaCalifornia, una menor de 14 años viajaba en el interior y resultó lesionada, por lo… pic.twitter.com/bOKAyfRatL — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) August 31, 2026

La unidad estaba siendo revisada luego de sufrir una avería mecánica. Al parecer, la conductora no colocó el freno de mano, por lo que la camioneta comenzó a deslizarse hasta caer al barranco.

El video del momento salió a la luz durante la noche y posteriormente comenzó a viralizarse en redes sociales.

En las imágenes se observa una camioneta de color oscuro, con el cofre abierto, desplazándose en reversa directamente hacia el barranco. En otro video se aprecia la unidad con el toldo sobre la cinta asfáltica.

🚨 CAMIONETA CAE A BARRANCO EN #TIJUANA



Una pickup cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros sobre la carretera libre Tijuana-#Rosarito. Una menor de 14 años resultó lesionada tras el #accidente. pic.twitter.com/dACxgMfxPw — PUNTO ROJO (@_PuntoRoj0) August 31, 2026

Rescatan a menor de la camioneta

Cuerpos de emergencia acudieron a la zona para brindar los primeros auxilios. De acuerdo con medios locales, algunas personas se acercaron para ayudar a la menor de edad y lograron sacarla de la unidad mientras llegaban los cuerpos de emergencia para valorarla.

Hasta el momento, Protección Civil de Tijuana no ha emitido información sobre el accidente.

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