Reportan desaparición de Emilio Valdez Mainero, exjefe de sicarios del Cártel Arellano Félix

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Foto: Especial

Emilio Valdez Mainero, identificado en los 90 como uno de los principales cabecillas del brazo armado del Cártel de los Arellano Félix (CAF), fue reportado como desaparecido ante las autoridades en Tijuana, baja California, luego de que sus familiares perdieran toda comunicación con él desde el pasado viernes.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Unidad de Personas No Localizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, Valdez Mainero, de 62 años, fue visto por última vez la tarde del 28 de agosto en un restaurante de la Zona Río, y posteriormente en el entorno del Estadio Caliente, tras acudir al partido entre Xolos y Pumas.

Al no regresar a su domicilio ni responder llamadas telefónicas, sus allegados acudieron a la Fiscalía para solicitar el inicio formal de las investigaciones y la emisión de una pesquisa para su localización.

Valdez Mainero, apodado en su momento el “CP”, formó parte de la célula delictiva denominada por las agencias de seguridad como los “narcojuniors”, integrada por jóvenes de familias de alto poder adquisitivo, empresarios y mandos militares en Tijuana, reclutados directamente por Ramón Arellano Félix para coordinar homicidios y tareas de custodia dentro del Cártel Arellano Félix.

Su padre fue un coronel del Ejército Mexicano que en su trayectoria formó parte del Estado Mayor Presidencial. En septiembre de 1996, Valdez Mainero fue capturado en San Diego, California.

En los expedientes ventilados ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, las autoridades binacionales lo vincularon con ejecuciones de alto impacto durante la época más cruenta del cártel en el país, además de ser procesado por conspiración para el tráfico de cargamentos de droga a territorio estadounidense.

Tras purgar una condena de casi 20 años en centros penitenciarios del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), obtuvo su libertad en noviembre de 2015 y regresó a residir a la ciudad de Tijuana.

En semanas recientes, reportes de las mesas de seguridad en la entidad habían señalado su presunta vinculación con los reacomodos y pugnas internas por el control territorial en la región.

Hasta el momento, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar el paradero de Valdez Mainero y esclarecer si se trató de una privación ilegal de la libertad.

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