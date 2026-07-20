“Escuchar no significa negociar”: Marina del Pilar aclara, de nuevo, los audios donde mantiene conversaciones con “intermediarios” de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

La Gobernadora Marina del Pilar. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, publico un nuevo video en el que nuevamente niega las acusaciones de supuestas reuniones con “intermediarios” de Estados Unidos para entregarles información sensible de seguridad nacional.

Durante su mensaje compartió una cronología de todos los hechos y negó la versión de una reunión en Panamá con agentes del FBI.

Como mujer, mexicana y como Gobernadora, siempre defenderé nuestra soberanía.



Mi compromiso con nuestro México y Baja California es absoluto, firme e inquebrantable. pic.twitter.com/mIWzJK7r6h — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 19, 2026

Marina del Pilar comparte cronología de su presunta reunión con agentes del FBI

La gobernadora de Baja California comienza su mensaje diciendo que las grabaciones que la incriminan ocurrieron en 2025, en el marco de un problema “estrictamente personal”: la cancelación de su visa de turista y el posterior trámite para recuperarla.

“Como cualquier persona que enfrenta una decisión de carácter migratorio busque conocer sus motivos y explorar las vías legales e institucionales para atender ese procedimiento”, dijo.

Del Pilar mencionó que como gobernadora de un estado fronterizo es importante que pueda transitar entre ambos países, por eso la urgencia de recuperar la visa.

De acuerdo con su versión, a lo largo del año pasado sostuvo varias reuniones con personas que dijeron conocer el procedimiento para recuperar la visa; una de estás personas la engaño.

El 18 de junio de 2025 Marina del Pilar recibió el primer contacto a través de un mensaje de texto. Dos meses después, en agosto, recibió un par de llamadas. telefónicas

Finalmente, el 15 de diciembre sostuvo una reunión con el gestor del tema de la visa, en la que recibió una llamada de un supuesto agente. “Mi disposición de escuchar no significa negociar”, expresó la gobernadora.

Gobernadora niega presunta reunión en Panamá

En su mensaje Marina del Pilar dejó en claro que nunca entregaría información que comprometa la seguridad del país o ponga en riesgo la soberanía nacional. “Nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”, expresó.

También negó la versión que circula sobre un viaje a Panamá para reunirse con agentes del FBI. “No he sostenido reuniones en Panamá con autoridades de otro país”, aclaró.

Por último, dejó en clara su disposición a colaborar con el Gobierno de México para tratar este asunto. “Si me es requerido, siempre he estado y seguiré estando en plena disposición de colaborar con cualquier autoridad de mi país y de aclarar cualquier duda con absoluta transparencia. Nunca traicionaré a mi patria”, expresó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.