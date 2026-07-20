Tarjeta Violeta 2026: ¿cómo registrarte y obtener hasta 2 mil 600 pesos bimestrales?

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Obtén hasta 2 mil 600 pesos con la Tarjeta Violeta. Foto: Secretaria del Bienestar

El Gobierno de Baja California, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, abrirá del 27 al 31 de julio de 2026 el registro para la Tarjeta Violeta, un programa dirigido a mujeres con hijas o hijos menores de 21 años que estudien y que busca brindar un apoyo económico de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

Si deseas solicitar este apoyo, en Uno TV te explicamos quiénes pueden registrarse, dónde realizar el trámite y cuáles son los requisitos.

El registro de Tarjeta Violeta en Baja California será del 27 al 31 de julio. Está dirigido a mujeres madres jefas de familia de 18 a 59 años, con ingresos menores de 15 mil pesos mensuales. Conviene revisar desde ahora los requisitos y preparar los documentos pic.twitter.com/VdTl137wP4 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 8, 2026

¿Dónde puedo registrarme para la Tarjeta Violeta?

El registro para la Tarjeta Violeta es únicamente presencial y no requiere cita previa. Las interesadas deberán acudir con su documentación a cualquiera de los módulos habilitados durante el periodo de inscripción.

Las sedes son:

Mexicali: Calzada Independencia 994, Centro Cívico

Calzada Independencia 994, Centro Cívico Ensenada: Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz 65000, Ex Ejido Chapultepec

Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz 65000, Ex Ejido Chapultepec Plaza Patria (Tijuana): Blvd. Díaz Ordaz, planta baja, Fraccionamiento El Paraíso

Blvd. Díaz Ordaz, planta baja, Fraccionamiento El Paraíso Playas de Rosarito: Calle José Haroz Aguilar 2004, Fraccionamiento Villa Turística

Calle José Haroz Aguilar 2004, Fraccionamiento Villa Turística San Felipe: Calle Mar Báltico Sur y Manzanillo, Zona Centro

Calle Mar Báltico Sur y Manzanillo, Zona Centro San Quintín: Avenida A entre calles 9 y 10, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín

Avenida A entre calles 9 y 10, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín Tecate: Calle Misión de Santo Domingo 1016, Fraccionamiento El Descanso

Calle Misión de Santo Domingo 1016, Fraccionamiento El Descanso Zona Río (Tijuana): Calle Diego de Rivera esquina Vía Rápida Poniente

Calle Diego de Rivera esquina Vía Rápida Poniente Oficinas Administrativas (Mexicali): Calzada Independencia 994, Centro Cívico

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Violeta?

Las beneficiarias recibirán un apoyo económico de 2 mil 600 pesos de manera bimestral, con el objetivo de contribuir a los gastos personales y familiares.

El registro estará disponible del 27 al 31 de julio de 2026.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta?

De acuerdo con las reglas del programa, podrán registrarse quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mujer

Ser mexicana o extranjera con condición de refugiada

o extranjera con condición de refugiada Tener entre 18 y 64 años

Percibir ingresos menores a 13 mil pesos mensuales

Tener al menos una hija o hijo menor de 21 años que actualmente estudie

También pueden participar quienes sean tutoras legales

Residir en Baja California

¿Qué documentos necesito para registrarme?

Las solicitantes deberán presentar copia de la siguiente documentación:

INE o, en caso de personas refugiadas, alguno de los documentos emitidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ( COMAR ) o el Instituto Nacional de Migración ( INM ) (constancia de solicitante o reconocimiento de refugio, residencia temporal, permanente o tarjeta por razones humanitarias)

o, en caso de personas refugiadas, alguno de los documentos emitidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ( ) o el Instituto Nacional de Migración ( ) (constancia de solicitante o reconocimiento de refugio, residencia temporal, permanente o tarjeta por razones humanitarias) CURP

Acta de nacimiento de las y los dependientes menores de 21 años

de las y los dependientes menores de 21 años Comprobante de estudios de las y los dependientes

de las y los dependientes Comprobante de ingresos

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Las autoridades recomiendan acudir con la documentación completa durante el periodo de registro para agilizar el proceso de incorporación al programa.



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