Tarjeta Violeta 2026: ¿cómo registrarte y obtener hasta 2 mil 600 pesos bimestrales?
El Gobierno de Baja California, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, abrirá del 27 al 31 de julio de 2026 el registro para la Tarjeta Violeta, un programa dirigido a mujeres con hijas o hijos menores de 21 años que estudien y que busca brindar un apoyo económico de 2 mil 600 pesos cada dos meses.
Si deseas solicitar este apoyo, en Uno TV te explicamos quiénes pueden registrarse, dónde realizar el trámite y cuáles son los requisitos.
¿Dónde puedo registrarme para la Tarjeta Violeta?
El registro para la Tarjeta Violeta es únicamente presencial y no requiere cita previa. Las interesadas deberán acudir con su documentación a cualquiera de los módulos habilitados durante el periodo de inscripción.
Las sedes son:
- Mexicali: Calzada Independencia 994, Centro Cívico
- Ensenada: Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz 65000, Ex Ejido Chapultepec
- Plaza Patria (Tijuana): Blvd. Díaz Ordaz, planta baja, Fraccionamiento El Paraíso
- Playas de Rosarito: Calle José Haroz Aguilar 2004, Fraccionamiento Villa Turística
- San Felipe: Calle Mar Báltico Sur y Manzanillo, Zona Centro
- San Quintín: Avenida A entre calles 9 y 10, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín
- Tecate: Calle Misión de Santo Domingo 1016, Fraccionamiento El Descanso
- Zona Río (Tijuana): Calle Diego de Rivera esquina Vía Rápida Poniente
- Oficinas Administrativas (Mexicali): Calzada Independencia 994, Centro Cívico
¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Violeta?
Las beneficiarias recibirán un apoyo económico de 2 mil 600 pesos de manera bimestral, con el objetivo de contribuir a los gastos personales y familiares.
El registro estará disponible del 27 al 31 de julio de 2026.
¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta?
De acuerdo con las reglas del programa, podrán registrarse quienes cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser mujer
- Ser mexicana o extranjera con condición de refugiada
- Tener entre 18 y 64 años
- Percibir ingresos menores a 13 mil pesos mensuales
- Tener al menos una hija o hijo menor de 21 años que actualmente estudie
- También pueden participar quienes sean tutoras legales
- Residir en Baja California
¿Qué documentos necesito para registrarme?
Las solicitantes deberán presentar copia de la siguiente documentación:
- INE o, en caso de personas refugiadas, alguno de los documentos emitidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o el Instituto Nacional de Migración (INM) (constancia de solicitante o reconocimiento de refugio, residencia temporal, permanente o tarjeta por razones humanitarias)
- CURP
- Acta de nacimiento de las y los dependientes menores de 21 años
- Comprobante de estudios de las y los dependientes
- Comprobante de ingresos
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses
Las autoridades recomiendan acudir con la documentación completa durante el periodo de registro para agilizar el proceso de incorporación al programa.
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