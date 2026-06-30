Desde el amanecer, afición tijuanense se reúne para despedir al Team Melli

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Seguidores despiden en Tijuana a la selección de Irán. Foto: Alberto Elenes

Desde antes del amanecer, decenas de aficionados comenzaron a congregarse en las inmediaciones del hotel de concentración de la Selección de futbol de Irán para despedir al equipo, que este martes emprenderá su viaje de regreso a su país, tras permanecer alrededor de tres semanas y media en Tijuana durante su participación en la Copa Mundial.

Team Melli y Selección de futbol de Irán en la Copa Mundial

Con banderas de Irán, playeras de la Selección Mexicana, una bandera que fusiona los símbolos de ambos países, así como cartulinas con mensajes de agradecimiento y amistad, los seguidores han esperado la salida del llamado Team Melli, mientras no dejan de corear la ya emblemática frase: ”¡Irán, hermano, ya eres mexicano!”

Así fue la emotiva despedida de la selección de Irán en Tijuana. Decenas de personas se reunieron afuera de su hotel, antes de que su autobús partiera rumbo al aeropuerto. pic.twitter.com/RMBH9rFoAm — Uno TV (@UnoNoticias) June 30, 2026

Emotiva despedida del Team Melli en Tijuana

El ambiente es de emoción y nostalgia. Algunos aficionados, incluso, aseguran que han derramado lágrimas al saber que este será su último encuentro con los jugadores, a quienes durante su estancia acudieron prácticamente todos los días a respaldar, solicitar autógrafos a través de la reja perimetral del hotel y expresarles su cariño.

Incluso, algunos integrantes del cuerpo técnico y del staff han salido por momentos para tomar fotografías y videos de la multitud que acudió a despedirlos, luego de que la noche del lunes circulara una convocatoria para que la ciudadanía se reuniera a agradecer la visita del representativo iraní.

Operativo de seguridad en hotel de concentración

Todo ello ocurre bajo un fuerte dispositivo de seguridad, similar al desplegado durante cada salida del equipo a entrenamientos o partidos. En las próximas horas, la Selección partirá rumbo al Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde ya se encuentra la aeronave que la llevará de regreso a Teherán tras arribar la noche del lunes procedente de Orlando, Florida.

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