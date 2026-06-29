Team Melli por fin convive con la afición en Tijuana tras días de restricciones

GENERANDO AUDIO...

El Team Melli podría abandonar Tijuana la tarde de este lunes. Foto: Cuartoscuro

Después de varios días de permanecer prácticamente confinados entre el hotel de concentración, entrenamientos y partidos del Mundial, el Team Melli finalmente pudo salir a convivir con la afición tijuanense.

La tarde de este domingo, la totalidad del plantel de la Selección de Irán, acompañado por su director técnico Amir Ghalenoei, integrantes del cuerpo técnico, directivos y personal de apoyo, recorrió una de las principales plazas comerciales de Tijuana en una salida que marcó el primer acercamiento directo con los aficionados fuera del hotel de concentración.

Desde su llegada a la ciudad, el contacto entre los futbolistas y sus seguidores había estado limitado por las restricciones de seguridad y la agenda del Mundial. Durante varios días, decenas de personas acudieron al hotel con la esperanza de obtener una fotografía o un autógrafo, pero únicamente podían hacerlo a través de la reja perimetral del inmueble.

Selección de Irán convive con aficionados tijuanenses

Los integrantes de la delegación iraní recorrieron diversos establecimientos de la plaza comercial, ingresaron a tiendas de marcas internacionales, visitaron comercios de ropa y artículos deportivos, restaurantes y cafeterías, aprovechando unas horas de relajación tras quedar eliminados en la fase de grupos.

Ante el tumulto de las personas, algunos locales tuvieron que limitar el acceso, para que los futbolistas pudieran comprar con tranquilidad, destacando tiendas como Boss, Nike, Lacoste, entre otras, no así en cafés como Starbucks, donde el capitán Ehsan Hajsafi, junto con Mehdi Taremi y Alireza Beiranvand, portero del equipo, se formaron para ordenar sus bebidas como cualquier otro cliente, permaneciendo la seguridad a fuera del establecimiento.

El centrocampista Saeid Ezatolahi llamó especialmente la atención al portar una gorra con las letras “TJ”, en alusión a Tijuana, un detalle que fue bien recibido por los aficionados y que rápidamente comenzó a ser fotografiado.

La presencia del Team Melli despertó el interés de cientos de personas. Niños, jóvenes y adultos se acercaron para solicitar fotografías y autógrafos. Algunos llevaban el álbum oficial Panini del Mundial para conseguir la firma de los futbolistas, mientras que otros vestían la camiseta de la Selección mexicana, reflejando que el entusiasmo por convivir con la delegación iraní fue más allá de sus propios seguidores.

No todos los visitantes reconocieron de inmediato a los jugadores. Algunos preguntaban quiénes eran, mientras otros respondían que se trataba de la Selección nacional de Irán, provocando que cada vez más personas se acercaran para observarlos, tomar fotografías o simplemente presenciar el momento.

Todo el recorrido se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad conformado por elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. Mientras la delegación recorría la plaza, el autobús oficial permaneció resguardado en el exterior y personal de ambas corporaciones vigiló permanentemente los accesos y alrededores.

Las imágenes contrastaron con los días anteriores, cuando las restricciones derivadas de su participación en el Mundial prácticamente les impidieron abandonar el hotel de concentración. Tras su eliminación, los jugadores finalmente pudieron relajarse y convivir cara a cara con la afición tijuanense que durante semanas les mostró su respaldo.

Tras cerca de cinco horas de recorrer la plaza y realizar algunas compras, poco a poco se fueron subiendo a las camionetas y al autobús para regresar al hotel y cuando comenzaba a caer la noche, el personal de seguridad presionó a los jugadores a volver al camión. A la salida del convoy la gente y principalmente los más pequeños les echaban porras al selectivo persa.

De manera extraoficial se comenta que el Team Melli podría abandonar Tijuana la tarde de este lunes, aunque otras versiones señalan que el viaje de regreso a Irán ocurriría hasta el martes. Sin embargo, la federación iraní no ha confirmado oficialmente la fecha de salida de la delegación de regreso a casa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.