Muere conductor que atropelló a 17 personas en Los Cabos tras golpiza de multitud

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Conductor fue agredido por una multitud. Foto: Cortesía

El conductor que atropelló a 17 personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas murió este viernes a consecuencia de las lesiones que sufrió tras ser golpeado por una multitud luego del incidente, confirmaron autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos.

Tras el fallecimiento, funcionarios municipales informaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigará a los responsables de la agresión para determinar las responsabilidades correspondientes.

Autoridades confirman el fallecimiento del conductor

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Roberto Arellano Acevedo, quien permanecía hospitalizado desde el atropellamiento ocurrido la semana pasada.

De acuerdo con el funcionario, el deceso ocurrió este viernes a las 9:43 horas, luego de varios días de permanecer internado en estado grave.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en Los Cabos?

Los hechos ocurrieron el 24 de junio, cuando decenas de personas celebraban el triunfo de la Selección Mexicana en calles de Cabo San Lucas.

De acuerdo con los reportes, varios aficionados comenzaron a sacudir el vehículo en el que viajaban Roberto Arellano Acevedo, una mujer y una menor de edad.

En ese momento, el conductor aceleró y arrolló a varias personas, dejando 17 lesionados, antes de perder el control del automóvil e impactarse contra un bolardo.

La multitud lo sacó del vehículo y lo golpeó

Tras el choque, varias personas sacaron al conductor por la fuerza del vehículo y lo golpearon en repetidas ocasiones.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Juan María de Salvatierra, donde permaneció hospitalizado hasta que este viernes se confirmó su fallecimiento.

Investigan a quienes participaron en la agresión

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se ha identificado a las personas que participaron en la golpiza, por lo que corresponderá a la Procuraduría General de Justicia del Estado esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos también señaló que las autoridades mantienen comunicación tanto con los familiares del conductor fallecido como con las personas que resultaron lesionadas durante el atropellamiento.

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