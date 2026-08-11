¿Qué se sabe del equipo de futbol infantil “Leyendas Obeliz” varado en Colombia tras fuerte sismo de 7.4?

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Equipo de futbol infantil está varado en Colombia. Foto: Pexels

Autoridades del estado de Baja California y federales ya comparten información sobre el equipo de futbol infantil que se quedó varado en Colombia luego del fuerte terremoto de 7.4 que se registró el lunes 10 de agosto de 2026.

Equipo de futbol infantil de Baja California quedó varado en Colombia

De acuerdo con el Gobierno de Baja California, tras darse a conocer que un equipo de futbol infantil del estado se quedó varado en Colombia tras el fuerte sismo, mantienen comunicación y acompañamiento con las 35 personas que lo conforman, entre ellas 12 niñas y niños.

Según las autoridades estatales, este equipo llamado “Leyendas Obeliz”, el cual acudió por una competencia deportiva, permanece en territorio colombiano por las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7.4.

Sin embargo, el Gobierno del estado asegura que todos los miembros del equipo están en buen estado.

“Desde que se tuvo conocimiento de la situación, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó brindar seguimiento permanente y todo el apoyo necesario a la delegación bajacaliforniana, hasta garantizar el regreso seguro de la totalidad de sus integrantes”, señalaron.

El equipo ya está en Bogotá

Por otra parte, las autoridades bajacalifornianas informaron que el equipo de futbol infantil de la entidad ya se trasladó de Armenia, Quindío, hacia Bogotá.

Sobre esto, añadieron que salieron aproximadamente a las 23:00 horas y llegaron alrededor de las 5:30 de la mañana de este martes a la capital colombiana.

También indicaron que, hasta el momento, 23 integrantes del equipo cuentan con vuelos programados para la madrugada de este miércoles. Mientras que las 12 personas restantes permanecen a la espera de la asignación de sus respectivos vuelos.

“El Gobierno de Baja California continuará en comunicación con el profesor Juan Pérez León, entrenador del equipo infantil Leyendas Obeliz, y dará seguimiento permanente hasta que la totalidad de la delegación pueda regresar de manera segura a México”, finalizaron.

Embajada de México en Colombia atiende al equipo

También se dio a conocer que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), está en contacto con el Gobierno de Colombia para darle seguimiento al equipo de futbol infantil varado.

De hecho, se informó que serán atendidos la tarde de este martes 11 de agosto por la Embajada de México en Colombia.

Al respecto, el titular de la dependencia, Roberto Velasco Álvarez, dijo que con el equipo de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y el de Protección Consular, revisan la situación de las y los mexicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Colombia tras el sismo.

“En videollamada con Embajada de México en Colombia, aprovechamos para conversar con el cuerpo técnico del equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó momentáneamente varado en territorio colombiano; les reiteramos que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum todos nuestros connacionales en ese país cuentan con el apoyo y el respaldo del Gobierno Mexicano para que estén de regreso lo antes posible en nuestro país”, publicó en sus redes sociales.

Con el equipo de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y el de Protección Consular, revisamos la situación de las y los mexicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Colombia tras el sismo sucedido el día de ayer.



En videollamada con @EmbamexCol,… pic.twitter.com/QlaVf9mgg8 — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 11, 2026

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