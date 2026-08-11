Difunden nuevo audio atribuido a Marina del Pilar; supuestos agentes de EE. UU. hablan de una “última oportunidad”

GENERANDO AUDIO...

Gobernadora de Baja California habla con autoridades de EE. UU. Foto: Cuartoscuro

Un nuevo audio atribuido a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, fue difundido este lunes por el periodista Gildo Garza, quien presentó la grabación como una supuesta conversación entre la mandataria y agentes de Estados Unidos sobre una posible cooperación con las autoridades de ese país.

En el material se escucha a una persona que, presuntamente, sería la gobernadora, mientras los interlocutores le señalan que tendría una “última oportunidad” para cooperar y le advierten sobre posibles cargos y sanciones. La grabación retoma además temas que ya habían aparecido en materiales difundidos anteriormente.

🔴 #México | #Exclusiva | Escándalo! A Marina del Pilar le ofrecen “la última oportunidad” y aparece la palabra que lo cambia todo —proffer—: el mecanismo gringo para soltar información a fiscales a cambio de un trato.

La pregunta ya no es si negoció. Es qué entregó y a quién… pic.twitter.com/rw3F5qNwlb — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) August 10, 2026

¿Qué se escucha en el nuevo audio atribuido a Marina del Pilar?

Durante la conversación, los presuntos agentes estadounidenses señalan que las autoridades de ese país no quieren hablar con la gobernadora debido a que, según ellos, no habría cooperado y habría perdido tiempo.

La persona que presuntamente es Marina del Pilar pregunta por qué motivo podría enfrentar cargos. Los interlocutores responden que esa información no puede ser revelada en ese momento, siendo ésta la principal intervención de la mandataria en el audio.

Posteriormente, le explican que, junto con su abogado Michael Nadler, deberá presentar una proffer letter, conocida como carta de oferta, en la que tendría que establecer qué información puede proporcionar o sobre qué temas podría hablar con las autoridades estadounidenses.

¿Qué relación tiene con los audios anteriores?

La conversación difundida por Gildo Garza retoma asuntos que ya habían sido mencionados en un segundo audio atribuido a Marina del Pilar, difundido el pasado 13 de julio.

En esos materiales también se hacía referencia a una presunta comunicación con autoridades estadounidenses y a una posible cooperación de la gobernadora.

El nuevo audio incluye una participación breve de quien presuntamente sería Marina del Pilar y vuelve sobre algunos de los temas que ya habían sido expuestos en las filtraciones anteriores.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.