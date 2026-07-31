Último día de registro para Tarjeta Violeta que da 2 mil 600 pesos al mes; conoce la hora límite de los módulos

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Último día de registro de Tarjeta Violeta. Foto: Gobierno Baja California

Las mujeres de Baja California que buscan incorporarse a la Tarjeta Violeta Bienestar tienen este 31 de julio de 2026 la última oportunidad para realizar su registro. El programa está dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años y otorga un apoyo económico de 2 mil 600 pesos bimestrales.

La convocatoria únicamente está disponible en Baja California y el trámite debe realizarse de manera presencial. Si todavía no has acudido a alguno de los módulos, es importante tomar en cuenta el horario límite para no quedarte fuera de este periodo de inscripción.

¿Hasta qué hora estarán abiertos los módulos de registro?

El registro para la Tarjeta Violeta Bienestar concluye este viernes 31 de julio.

Los módulos habilitados para recibir solicitudes operarán hasta las 15:00 horas, aunque las autoridades estatales han señalado que las mujeres que lleguen antes de esa hora podrán ser atendidas, incluso si existe fila de espera.

Por ello, la recomendación es acudir con anticipación y llevar la documentación completa para evitar contratiempos durante el proceso.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta Bienestar?

El programa está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 59 años con 11 meses

Vivir en Baja California

Contar con ingresos menores a 15 mil pesos mensuales

Presentar la documentación solicitada por el programa

La ayuda económica busca fortalecer el ingreso de mujeres jefas de familia y apoyar gastos básicos del hogar, así como necesidades relacionadas con la educación de sus hijas e hijos.

¿Dónde están los módulos de registro?

Las inscripciones se realizan únicamente en los módulos autorizados en distintos municipios de Baja California:

Mexicali

Explanada del Centro Cívico

Rosarito

Calle José Haros Aguilar, Parcela 39

Tijuana

COBACH Nuevo Tijuana Valles S-3A, Etapa del Río

Tecate

Calle Misión Santo Domingo #1016, colonia El Descanso

Ensenada

Calle Ayuntamiento de Ensenada No. 1600, Carretera Peninsular, Ex Ejido Chapultepec

San Felipe

Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal, Zona Centro

San Quintín

Avenida A, entre calles 9 y 10

CIB Camalú

Colonia Olivos, entre calle Ciruelos y Pino Salado

¿Qué documentos debes llevar para hacer el trámite?

Las aspirantes deben presentar la documentación en original y copia.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Identificación oficial vigente con domicilio en Baja California

con domicilio en Baja California CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses Comprobante de ingresos

Actas de nacimiento de hijos o dependientes económicos, cuando aplique

económicos, cuando aplique Documentación escolar de los dependientes en edad estudiantil

Llevar los documentos completos puede agilizar el proceso y evitar observaciones durante la revisión de la solicitud.

¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Violeta Bienestar?

Las mujeres que resulten beneficiarias recibirán un apoyo de 2 mil 600 pesos bimestrales.

El programa está enfocado en mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad y busca contribuir a mejorar sus ingresos para atender gastos esenciales del día a día.

Quienes todavía no han realizado el trámite tienen hasta las 3:00 de la tarde de este 31 de julio para acudir a cualquiera de los módulos habilitados en Baja California y presentar su solicitud.

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